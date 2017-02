Trump prý chce o devět procent zvýšit rozpočet na obranu, peníze půjdou na boj se zločinem

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Letošní americký rozpočet na obranu bude o devět procent vyšší než v loňském roce. "Tento rozpočet následuje můj slib o udržení Američanů v bezpečí," citoval Trumpa britský list The Independent. Prezident tento krok hodlá kompenzovat snížením přísunu peněz do všech ostatních rezortů s výjimkou těch, které mají rovněž v popisu práce zajišťování bezpečnosti. Trump už upřesnil, že peníze půjdou policejním složkám a na opatření, která mají pomáhat v boji proti zločinu.

Washington - Americký prezident Donald Trump chce zvýšit letošní rozpočet na obranu o 54 miliard dolarů (1,4 bilionu Kč), tedy o devět procent ve srovnání s loňským rokem. S odvoláním na nejmenované činitele Bílého domu o tom informovaly agentury AP a AFP.

Prezident tento krok hodlá kompenzovat snížením přísunu peněz do všech ostatních rezortů s výjimkou těch, které mají rovněž v popisu práce zajišťování bezpečnosti. Trump už upřesnil, že peníze půjdou policejním složkám a na opatření, která mají pomáhat v boji proti zločinu.

Trump má také v úmyslu tvrdě omezit finanční pomoc, kterou USA poskytují v zahraničí. Již dříve se spekulovalo o omezení příspěvků do programů OSN či dalších projektů. Na domácí půdě se s největšími škrty ve výši desítek miliard dolarů bude podle všeho potýkat Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) a ministerstvo zahraničí, upozornil ve svém posledním vydání list The New York Times. Úspory zasáhnou i sociální programy, dodal deník.

Číselné podrobnosti ohledně financování vnitřní bezpečnosti USA mají být zveřejněny až příští měsíc v Kongresu, kde budou podány návrhy na úpravy výše daňových poplatků a na další programová opatření.

Trumpův předvolební slib

Uvedený nárůst výdajů Pentagonu by měl splnit Trumpovy předvolební sliby, že hodlá mohutně posílit americké ozbrojené síly, upozornila AP.

Mluvčí Bílého domu Sean Spicer na twitteru napsal, že Trump při setkání se členy vlivné Národní asociace guvernérů hovořil o zvýšení vojenských výdajů, přičemž do svého plánu zahrnul "veřejnou i národní bezpečnost". Také dodal, že "provede více věcí s méně prostředky". Upozornil ale, že s 20 biliony dolarů státního dluhu "si země musí utáhnout opasek".

"Tento rozpočet následuje můj slib o udržení Američanů v bezpečí," citoval Trumpa britský list The Independent. "(Rozpočet) bude zahrnovat historický nárůst výdajů na obranu," dodal prezident.

Trump rovněž řekl, že hodlá znovu vybudovat zeštíhlenou armádu. Prý má v úmyslu jednat rychle, aby zemi zreformoval. Podle jeho slov USA "nikdy nevyhrávají války", přičemž vůbec nejhůř je to vidět na Blízkém východě. "Píchli jsme do vosího hnízda. Je to binec," řekl prezident skupině guvernérů.

O svých plánech chce Trump podrobněji hovořit v úterním projevu (v noci na středu SEČ) před oběma komorami Kongresu.

autor: ČTK