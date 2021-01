Trump prý čelí impeachmentu takřka osamocen, přestává si rozumět i s Giulianim

Jeho kruh věrných se zmenšuje, nové ústavní žalobě čelí takřka osamocený, podrážděný a v ústraní. Takto ve čtvrtek některá světová média hodnotila situaci končícího prezidenta Donalda Trumpa, který se ve středu jako první hlava státu v dějinách USA stal podruhé terčem tzv. impeachmentu.

Podle informací listů The Washington Post (WP) a The New York Times (NYT) se rozpadá i vztah mezi Trumpem a jeho právníkem Rudolphem Giulianim.

"Zatímco do konce jeho prezidentství zbývá méně než sedm dní, jeho vnitřní kruh se scvrkává, kanceláře v Bílém domě se vyprazdňují a prezident si vybíjí vztek na některých z těch, co zůstávají," popisoval situaci s odvoláním na Trumpovy spolupracovníky deník WP. "Je naštvaný, že se jeho spojenci nezmohli na důraznější obranu ohledně jeho podněcování davu, který minulý týden napadl Kapitol," pokračuje článek.

Před novináři se od nepokojů z minulé středy Trump ukázal pouze v úterý, což byl také jediný moment, kdy se vyjádřil ke svému druhému impeachmentu. Někteří američtí novináři během týdne upozorňovali, že Bílý dům zřejmě nemá žádnou strategii pro obhajobu proti obvinění z "podněcování ke vzpouře" a že procesu v Kongresu se jeho zástupci vůbec neúčastnili. Pokud jde o středeční hlasování, při kterém Sněmovna reprezentantů schválila ústavní žalobu, sledoval jej Trump v televizi v Bílém domě.

"Opuštěn některými v jeho straně, Trumpovi nezbylo nic jiného než sledovat v televizi, jak se píší dějiny," hodnotí agentura AP. "Zablokování jeho účtu na twitteru Trumpa zbavilo jeho nejsilnějšího nástroje na vynucení disciplíny mezi republikány, což vytvářelo dojem bezzubého Trumpa, jehož moc nad jeho adoptovanou politickou stranou poprvé nebyla nezpochybnitelná," dodává.

Prezident po hlasování natočil video, v němž odsoudil počínání těch, které během nepokojů v Kongresu nazval "velmi výjimečnými". "Dělat Ameriku znovu velikou vždy znamenalo hájit vládu zákona," uvedl Trump. AP napsala, že toto vyjádření bylo částečně motivováno obavami z možných právních důsledků za "zažehnutí výtržností".

Ve znamení hněvu a zmatku

Podle nové analýzy agentury Reuters, založené na rozhovorech s více než desítkou činitelů Trumpovy administrativy, se poslední dny v Bílém domě nesou ve znamení hněvu a zmatku. "Zasáhl jej náhlý rozkol mezi Trumpem a jeho viceprezidentem a odchod znechucených poradců," uvádí článek. Zdroje Reuters údajně popsaly zmenšující se kruh věrných poradců, kteří "mají co dělat, aby zkrotili čím dál víc podrážděného, naštvaného a izolovaného prezidenta".

Ten už si údajně přestává rozumět i se svým právníkem Giulianim, který podobně jako Trump několik týdnů propagoval konspirační teorie o falšování výsledků voleb. Podle zdrojů WP nyní prezident vydal poradcům pokyn, aby bez jeho svolení bývalému starostovi New Yorku nepropláceli výdaje spojené s jeho snahou zpochybnit výsledky v klíčových státech. Jeden nejmenovaný poradce řekl NYT, že pracovníci Bílého domu začali blokovat Giulianiho pokusy spojit se s Trumpem po telefonu.

Do konce Trumpova funkčního období ve čtvrtek zbývalo šest dní. Ačkoli končící prezident svému nástupci stále nepoblahopřál k vítězství v podzimních volbách, přípravy na inauguraci Joea Bidena jsou v plném proudu. Novináři působící v Bílém domě ve čtvrtek hlásili, že před sídlem amerických prezidentů byl nově roztažen transparent s nápisy "2021, Biden, Harrisová, inaugurace".

Kmoníček: Trump selhal, teď chce budovat mediální impérium. Biden do Česka nepojede