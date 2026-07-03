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Zahraničí

Trump provokuje spojence, podpora NATO je prý absurdní

ČTK

Americký prezident Donald Trump označil za absurdní, aby Spojené státy pokračovaly v tom, co prezident pokládá za jednostrannou podporu Severoatlantické aliance. Summit NATO se přitom za méně než týden uskuteční v turecké metropoli Ankaře.

Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.Foto: REUTERS – Evan Vucci
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„Nebyli tam pro nás,“ napsal šéf Bílého domu na své sociální síti o aliančních partnerech. Zároveň poznamenal, že vztah Spojených států s NATO není reciproční a je absurdní, aby Spojené státy ve stávajícím nastavení pokračovaly.

Trump opakovaně kritizuje evropské spojence v NATO za jejich reakci na válku, kterou Spojené státy společně s Izraelem zahájily proti Íránu. Včetně toho, že několik aliančních zemí Spojeným státům zabránilo využívat jejich základny k operacím souvisejícím s konfliktem.

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Prezident rovněž dlouhodobě uvádí, že Evropa by měla převzít zodpovědnost za svou vlastní obranu a že Spojené státy už postupně začaly snižovat své závazky v Evropě, poznamenala agentura AFP.

V příspěvku Trump také doplnil tabulku výdajů partnerů v NATO v porovnání s USA, která ukazuje, že Spojené státy jsou zdaleka největším přispěvatelem.

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Pod tlakem amerického prezidenta se představitelé NATO na loňské schůzce dohodli, že do roku 2035 zvýší výdaje na obranu na pět procent hrubého domácího produktu (HDP). Nadcházející summit NATO, na kterém se sejdou zástupci 32 členských států, bude 7. a 8. července hostit Ankara. Aliance, založená v roce 1949, se stala obrannou silou pod vedením USA. Připisuje se jí zásluha za udržení stability v Evropě, odražení Sovětského svazu a upevnění role Washingtonu jako světové velmoci na další desetiletí.

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