Trump provokuje spojence, podpora NATO je prý absurdní

Americký prezident Donald Trump označil za absurdní, aby Spojené státy pokračovaly v tom, co prezident pokládá za jednostrannou podporu Severoatlantické aliance. Summit NATO se přitom za méně než týden uskuteční v turecké metropoli Ankaře.
„Nebyli tam pro nás,“ napsal šéf Bílého domu na své sociální síti o aliančních partnerech. Zároveň poznamenal, že vztah Spojených států s NATO není reciproční a je absurdní, aby Spojené státy ve stávajícím nastavení pokračovaly.
Trump opakovaně kritizuje evropské spojence v NATO za jejich reakci na válku, kterou Spojené státy společně s Izraelem zahájily proti Íránu. Včetně toho, že několik aliančních zemí Spojeným státům zabránilo využívat jejich základny k operacím souvisejícím s konfliktem.
Prezident rovněž dlouhodobě uvádí, že Evropa by měla převzít zodpovědnost za svou vlastní obranu a že Spojené státy už postupně začaly snižovat své závazky v Evropě, poznamenala agentura AFP.
V příspěvku Trump také doplnil tabulku výdajů partnerů v NATO v porovnání s USA, která ukazuje, že Spojené státy jsou zdaleka největším přispěvatelem.
Pod tlakem amerického prezidenta se představitelé NATO na loňské schůzce dohodli, že do roku 2035 zvýší výdaje na obranu na pět procent hrubého domácího produktu (HDP). Nadcházející summit NATO, na kterém se sejdou zástupci 32 členských států, bude 7. a 8. července hostit Ankara. Aliance, založená v roce 1949, se stala obrannou silou pod vedením USA. Připisuje se jí zásluha za udržení stability v Evropě, odražení Sovětského svazu a upevnění role Washingtonu jako světové velmoci na další desetiletí.
Mohlo by vás zajímat: "Chci vám ukázat, co tento prezident dokázal," Generální tajemník NATO si na schůzu s Donaldem Trumpem přinesl grafy.
ŽIVĚ Vzájemné noční útoky mají další oběti. V Sumské oblasti zemřelo i batole, mrtvé hlásí také Rusko
Nejméně sedm lidských životů a desítky zraněných si vyžádala další vlna vzájemných vzdušných útoků v noci na pátek. Armády nasadily stovky dronů. Zatímco ruské údery zabíjely v ukrajinské Sumské a Dněpropetrovské oblasti, následky ukrajinských náletů hlásí i ruské příhraniční regiony Bělgorod a Brjansk.
Maďarsko kompletně odtajní archivy komunistické tajné služby
Nařízení maďarské vlády o úplném zveřejnění činností tajných služeb komunistické éry a o uplatnění nových předpisů ohledně Historického archivu Státní bezpečnosti vyšlo v úředním věstníku.
V Karlových Varech začíná filmový festival. Představí znělku, cenu dostane Hoffman
V pátek odpoledne odstartuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Na slavnostním večeru převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman. Na úvod přehlídky obdrží ocenění v podobě Ceny prezidenta festivalu americká režisérka, scenáristka a herečka Maggie Gyllenhaalová.
ŽIVĚ Konec vedrům a silným bouřkám, počasí by do konce týdne mělo být klidnější
Česko čeká po sérii dní s extrémními teplotami a následnými až velmi silnými bouřkami klidnější počasí. Do soboty bude přes den převážně slunečno a teploty se budou většinou pohybovat kolem 25 stupňů Celsia. V neděli se na většině území vyskytnou přeháňky, výjimečně i bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického průměru (ČHMÚ).
ŽIVĚ Írán varoval USA před zásahy v Hormuzském průlivu, pohrozil rychlou reakcí
Írán ve čtvrtek varoval Spojené státy, aby nezasahovaly v Hormuzském průlivu, a pohrozil rychlou a rozhodující reakcí, píše agentura Reuters s odkazem na íránská státní média. Teherán zároveň podotkl, že přítomnost amerických vzdušných sil v oblasti ohrožuje bezpečnost v regionu.