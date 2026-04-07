Trump přiznal zásadní chybu při hledání pilota v Íránu. Novinářům poslal děsivý vzkaz

Prezident Trump pohrozil novináři, který stál za zveřejněním informace o pohřešovaném americkém pilotovi, vězením.
Americký prezident Donald Trump opět vyostřil svůj vztah s médii. Nejnovější konflikt se rozhořel poté, co novináři informovali o citlivém vojenském incidentu nad Íránem a Trump na to reagoval bezprecedentní hrozbou: novinář, který informaci zveřejnil, by mohl skončit ve vězení.
Celý spor se točí kolem sestřeleného amerického stíhacího letounu nad íránským územím. Zatímco první člen posádky byl relativně rychle nalezen a zachráněn, osud druhého pilota zůstával několik dní nejasný. Právě tuto informaci, že druhý důstojník letectva je pohřešovaný, zveřejnila média ještě v průběhu probíhající záchranné operace.
Podle Trumpa tím došlo k zásadní komplikaci celé mise. Na tiskové konferenci v Bílém domě uvedl, že zveřejnění informace upozornilo íránské bezpečnostní složky a vyvolalo „závod s časem“, kdy se íránská armáda pokusila pilota najít jako první. „Najednou celý Írán věděl, že někde na jejich území je pilot, který bojuje o život,“ prohlásil prezident.
Druhý pilot byl nakonec nalezen při vysoce rizikové operaci. Ředitel CIA John Ratcliffe ji popsal jako hledání „jediného zrnka písku uprostřed pouště“, což ilustruje extrémní obtížnost celé mise.
Trump: „Přiznejte se, nebo půjdete do vězení“
Největší pozornost však nevzbudil samotný incident, ale reakce prezidenta. Trump otevřeně pohrozil, že vláda bude tlačit na médium, které informaci zveřejnilo, aby odhalilo svůj zdroj.
„Obrátíme se na mediální společnost… a řekneme: jde o národní bezpečnost, přiznejte se, nebo půjdete do vězení,“ uvedl. Zároveň dodal, že autor článku může skončit za mřížemi, pokud zdroj neprozradí.
Bílý dům následně potvrdil, že v celé věci probíhá vyšetřování, detaily ale odmítl sdělit. Identita konkrétního média nebyla oficiálně zveřejněna, ačkoliv o incidentu informovala řada amerických redakcí.
Dlouhodobý tlak na média
Trumpovy výroky však nelze vnímat izolovaně. Zapadají do širšího obrazu jeho dlouhodobého konfliktu s novináři a mediálními domy. Prezident opakovaně označuje kritické zpravodajství za „fake news“ a podniká kroky, které mají omezit přístup médií k informacím.
V minulosti se například pokusil omezit přístup agentury Associated Press do Bílého domu nebo žaloval několik velkých redakcí, včetně The New York Times. Tyto spory často končily u soudů, přičemž výsledky byly smíšené. Napětí se prohlubuje i ve vztahu k armádě. Pentagon v poslední době zavedl pravidla, která po novinářích požadují zveřejňování pouze oficiálně schválených informací. Řada reportérů na protest vzdala své akreditace a soud následně některým médiím přístup opět obnovil.
Střet bezpečnosti a svobody tisku
Aktuální kauza tak otevírá zásadní otázku: kde leží hranice mezi národní bezpečností a svobodou tisku. Zatímco americká administrativa tvrdí, že únik informací mohl ohrozit život amerického pilota, novináři upozorňují na právo veřejnosti být informována o vojenských operacích – zvlášť v tak citlivém geopolitickém kontextu, jakým je konflikt s Íránem.