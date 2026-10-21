Trump přitvrdil vůči Ukrajině: Nedohodne-li se s Ruskem, dopadne to "velmi špatně"

Americký prezident Donald Trump opět přitvrdil svou rétoriku vůči Ukrajině, kterou líčí jako překážku ukončení války, a napadenou zemi vyzval, aby s Ruskem uzavřela dohodu. Zároveň naznačil, že by mohlo brzy dojít k posunu v případu v Rusku vězněného Američana Stephena Hubbarda, o jehož případu podle svých slov mluvil se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem.
Informovaly o tom agentury Reuters a AFP.
Trump hovořil s novináři v Oválné pracovně v době, kdy se vyslanec USA Steve Witkoff po úterním setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Oslu chystá do Ruska na další rozhovory o Ukrajině. Nejmenovaný americký činitel po jednání agentuře AFP řekl, že rozhovor Witkoffa a Trumpova zetě Jareda Kushnera se Zelenským byl velmi produktivní a konstruktivní. "Mezi Spojenými státy, Ukrajinou a Evropou nyní panuje silná shoda ohledně dalších kroků," citovala AFP zmíněného činitele, který doplnil, že Witkoff se ve středu setká s Putinem.
Ukrajina se pátým rokem brání otevřené ruské agresi. Zelenskyj po setkání řekl, že diskuse o Ukrajině se nemůže konat bez Ukrajiny. Reagoval tak na Putinův návrh uspořádat trojstrannou schůzku USA, Ruska a Číny.
"Ukrajina musí chtít tuto válku urovnat," řekl Trump. Uvedl také, že pokud Zelenskyj nebude mít vůli válku ukončit, "dopadne to velmi špatně". Moskva má podle něj jasně navrch: "Rusko je velký stroj, prostě se prodírá dál, a to také dělá. Zabrali velmi velký kus země," míní nynější šéf Bílého domu.
Agentura AFP k tomu podotkla, že Trump nyní tlačí ohledně dohody o ukončení války mnohem víc na Zelenského než na Putina a v posledních dnech opakovaně činí prohlášení a rozhodnutí příznivá pro Kreml.
Trump dnes také prohlásil, že Spojené státy Ukrajině daly "obrovské množství" pomoci, ale "nedostaly zpět nic kromě drahé nafty". Ukrajinské síly opět vyzval, aby přestaly útočit na ruské rafinerie. "Nedostali jsme na oplátku vůbec nic, vyjma smutku, mrtvých a obrovských finančních ztrát," řekl prezident.
K Hubbardaově případu Trump řekl, že o něm s Putinem mluvil a prezidenta požádal, aby jej propustil. "Poslouchejte. Nechci o tom moc mluvit, ale všichni o Hubbarda dlouho usilovali, dávno před mým nástupem. A vzpomeňte si na to za pár dní, ano? Protože já dělám věci, které nikdo jiný nedokáže," prohlásil.
Dnes 74letý Hubbard, někdejší učitel, si v ruské věznici odpykává téměř sedmiletý trest za údajné žoldnéřství ve prospěch Ukrajiny. On sám vinu odmítá. Začátkem dubna 2022, jen několik týdnů po ruském vpádu na Ukrajinu, jej zajali ruští vojáci, podle ruských státních médií se přiznal. Odsouzen byl v říjnu 2024 v procesu za zavřenými dveřmi.
Letos v srpnu Trumpova administrativa dosáhla propuštění jiného vězněného Američana, bývalého příslušníka námořní pěchoty Roberta Gilmana. Ten v ruském vězení strávil více než čtyři roky poté, co byl obviněn z napadení policisty.
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