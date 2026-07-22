Trump přišel s nečekaným plánem. V čele OSN chce vidět šéfa FIFA Infantina

Americký prezident Donald Trump podle deníku New York Post prosazuje, aby se novým generálním tajemníkem OSN stal šéf Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) Gianni Infantino. List o tom v úterý informoval s odvoláním na zdroje z prezidentova okolí.
Podle jednoho ze zdrojů amerického deníku Trump věří, že Infantina „respektují lidé po celém světě“, a oceňuje jeho schopnost spojovat různé národy i kultury. Oba muži se v posledních měsících několikrát setkali, mimo jiné během letošního mistrovství světa ve fotbale, které hostily Spojené státy společně s Mexikem a Kanadou.
O nástupci současného šéfa OSN Antónia Guterrese se má rozhodnout ještě letos. Pokud by měl Infantino uspět, musel by získat podporu jak Rady bezpečnosti OSN, tak Valného shromáždění OSN. Zatím ale není jasné, zda má 56letý Švýcar o funkci vůbec zájem ani jestli s Trumpem o možné kandidatuře jednal.
Jeho případné zvolení by zároveň narušilo dosavadní očekávání, že příští generální tajemník bude pocházet z Latinské Ameriky nebo Karibiku. Naposledy tento region zastupoval v čele OSN Peruánec Javier Pérez de Cuéllar, který organizaci vedl v letech 1982 až 1991.
Podle několika zdrojů New York Post však neexistuje žádné pravidlo, které by geografickou rotaci striktně vyžadovalo. Infantino by tak vedle Trumpovy podpory mohl získat i další nominace.
Trumpův zvláštní vyslanec pro globální partnerství Paolo Zampolli označil prezidentův návrh za „geniální nápad“. Podle něj by Infantino vedl OSN velmi dobře a těší se široké podpoře.
Šéf FIFA se v poslední době dostal pod palbu kritiky mimo jiné kvůli rozhodnutí zrušit automatický trest pro amerického útočníka Folarina Baloguna, který dostal červenou kartu před utkáním s Belgií. Trump později uvedl, že Infantina požádal o přezkoumání situace, protože podle něj nešlo o faul. Balogun nakonec nastoupil, Spojené státy ale zápas prohrály 1:4.
FIFA navíc loni v prosinci poprvé udělila svou Cenu za mír. Infantino ji předal právě Donaldu Trumpovi, a to krátce poté, co americký prezident nezískal Nobelovu cenu míru.
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