Trump přišel s bizarním vysvětlením ruského fiaska na Ukrajině. Ukázal na viníka

Americký prezident Donald Trump přišel s neobvyklým vysvětlením, proč ruská armáda na začátku invaze v roce 2022 nedobyla Kyjev. Podle něj Moskvu připravil o téměř jisté vítězství jediný generál, který špatně odbočil a nechal tanky uvíznout v blátě. Trump zároveň znovu vyzval Volodymyra Zelenského, aby uzavřel dohodu s Moskvou. Pokud tak neučiní, dopadne to podle něj „velmi špatně“.
Trump na úterní tiskové konferenci v Bílém domě tvrdil, že zhruba tisíc ruských tanků mohlo na začátku plnohodnotné invaze dorazit po zpevněné silnici až k ukrajinskému hlavnímu městu během několika hodin. „Válka by skončila za jeden den,“ prohlásil.
Podle amerického prezidenta však jeden ruský generál udělal zásadní chybu. Místo aby pokračoval po dálnici, rozhodl se odbočit přes pole směrem ke Kyjevu. Ruská vozidla pak podle Trumpa po silných deštích uvízla v blátě.
„Byl to velmi hloupý generál. Vůbec nevím, kdo to byl. Pochybuji, že je ještě mezi námi, pochybuji, že je ještě naživu,“ dodal šéf Bílého domu.
„Kolona nemohla jet dopředu ani dozadu, úplně se zasekla,“ popsal situaci Trump. Ukrajinští vojáci pak podle něj začali nepojízdné ruské tanky ničit americkými střelami Javelin. „To je ta protitanková zbraň, kterou jsem jim dal já,“ zdůraznil.
Deník WELT připomíná, že Trumpova interpretace je v rozporu s poznatky vojenských analytiků. Ti neúspěch ruského tažení přičítají především špatnému plánování, selhání logistiky a podcenění ukrajinského odporu.
Ruským jednotkám tehdy docházely zásoby, měly potíže s údržbou techniky a chyběl jim záložní plán pro případ, že rychlé dobytí Kyjeva selže.
„Chceme, aby Zelenskyj uzavřel dohodu“
Trump využil své líčení začátku války mimo jiné k tomu, aby zdůraznil vlastní pomoc Ukrajině a vznesl nové požadavky vůči Kyjevu. „Ukrajině jsem velmi pomohl. Teď je čas, aby tuto válku ukončila a zabránila tomu, aby umírali další mladí lidé,“ prohlásil.
Rusko popsal jako „velký stroj“, který neustále postupuje vpřed, a zároveň vyjádřil přesvědčení, že Moskva chce válku ukončit. Za jednu z hlavních překážek dohody označil osobní nevraživost mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho ukrajinským protějškem.
„Chceme, aby Zelenskyj uzavřel dohodu,“ řekl Trump a varoval, že pokud k tomu ukrajinský prezident nebude ochoten, dopadne to „velmi špatně“.
Slova šéfa Bílého domu zazněla ve stejný den, kdy jeho zvláštní vyslanec Steve Witkoff jednal v norském Oslu se Zelenským a se zástupci evropských zemí i NATO. Hlavním tématem rozhovorů byla příprava společného rámce pro ukončení konfliktu.
Zelenskyj po schůzce uvedl, že dalším logickým krokem by mělo být přímé jednání ve třech – mezi ním, Trumpem a Putinem. Moskva však tento formát dlouhodobě odmítá.
Ve středu dorazil Witkoff z Norska do Petrohradu, kde se setkal s Putinem a přivezl mu návrhy na ukončení války. Jednání trvalo zhruba tři hodiny. Americký vyjednávač uvedl, že existuje základ pro dosažení příměří, a vyjádřil naději, že Moskva přistoupí na obnovení rozhovorů mezi Ruskem, USA a Ukrajinou.
Putin zároveň podle ruské agentury TASS hovořil o možném setkání s Trumpem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v Číně, kde by se jednalo o válce na Ukrajině. Případný summit by se mohl uskutečnit v listopadu na okraj jednání zemí APEC. Jeho konání však zatím není potvrzené.
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