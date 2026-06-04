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Trump přirovnal arénu pro zápasy MMA stavěnou u Bílého domu k Eiffelově věži

ČTK

Americký prezident Donald Trump přirovnal k Eiffelově věži arénu pro zápasy smíšených bojových umění (MMA), jejíž výstavba začala na Jižním trávníku Bílého domu.

U.S. President Donald Trump attends an event to sign a memorandum in the Oval Office at the White House
Americký prezident Donald Trump.Foto: REUTERS
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Konstrukce by tam podle něj mohla zůstat trvale i po soutěži v MMA Ultimate Fighting Championship (UFC). Ta se u prezidentského sídla uskuteční 14. června, na národní svátek Den vlajky a v den Trumpových narozenin. Šéf Bílého domu to řekl ve videu zveřejněném v úterý na platformě TikTok.

Construction is underway on a temporary arena that will host the UFC Freedom 250 at the White House in Washington
Construction is underway on a temporary arena that will host the UFC Freedom 250 fight card in June on the South Lawn of the White House in Washington, D.C., U.S., May 26, 2026. REUTERS/Jonathan ErnstFoto: REUTERS

Republikánský prezident usazený za stolem v Oválné pracovně na videu říká, že Eiffelova věž v Paříži měla být původně dočasnou stavbou, ale Francie se ji rozhodla ponechat. Aréna v blízkosti Bílého domu se podle něj mnoha lidem líbí. „Možná ji nikdy neodstraníme,“ dodal Trump.

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Trump je fanouškem UFC, řadě zápasů přihlížel a získal si přízeň fanouškovské základny sportu tvořené mladými muži - klíčové demografické skupiny v prezidentských volbách v roce 2024.

Náklady na utkání u Bílého domu, které je součástí oslav 250. výročí založení Spojených států, se odhadují na 60 milionů dolarů (1,3 miliardy Kč). Podle Bílého domu je zcela pokryje UFC.

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Eiffelova věž byla postavena na počest 100. výročí Velké francouzské revoluce a při příležitosti Světové výstavy 1889. Roku 1909 měla být zbourána kvůli prošlé koncesi. Počátkem 20. století se ale začala objevovat na obrazech a začali ji oslavovat i básníci.

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Mezitím získala význam jako meteorologická stanice, proto zůstala zachována. Později se stala také centrem letového provozu a rozhlasového a televizního vysílání. Nyní patří k nejnavštěvovanějším památkám světa.

U Bílého domu začala výstavba klece pro zápasy MMA na Trumpovy narozeniny | Video: The White House, Reuters
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