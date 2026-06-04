Trump přirovnal arénu pro zápasy MMA stavěnou u Bílého domu k Eiffelově věži

Americký prezident Donald Trump přirovnal k Eiffelově věži arénu pro zápasy smíšených bojových umění (MMA), jejíž výstavba začala na Jižním trávníku Bílého domu.
Konstrukce by tam podle něj mohla zůstat trvale i po soutěži v MMA Ultimate Fighting Championship (UFC). Ta se u prezidentského sídla uskuteční 14. června, na národní svátek Den vlajky a v den Trumpových narozenin. Šéf Bílého domu to řekl ve videu zveřejněném v úterý na platformě TikTok.
Republikánský prezident usazený za stolem v Oválné pracovně na videu říká, že Eiffelova věž v Paříži měla být původně dočasnou stavbou, ale Francie se ji rozhodla ponechat. Aréna v blízkosti Bílého domu se podle něj mnoha lidem líbí. „Možná ji nikdy neodstraníme,“ dodal Trump.
Trump je fanouškem UFC, řadě zápasů přihlížel a získal si přízeň fanouškovské základny sportu tvořené mladými muži - klíčové demografické skupiny v prezidentských volbách v roce 2024.
Náklady na utkání u Bílého domu, které je součástí oslav 250. výročí založení Spojených států, se odhadují na 60 milionů dolarů (1,3 miliardy Kč). Podle Bílého domu je zcela pokryje UFC.
Eiffelova věž byla postavena na počest 100. výročí Velké francouzské revoluce a při příležitosti Světové výstavy 1889. Roku 1909 měla být zbourána kvůli prošlé koncesi. Počátkem 20. století se ale začala objevovat na obrazech a začali ji oslavovat i básníci.
Mezitím získala význam jako meteorologická stanice, proto zůstala zachována. Později se stala také centrem letového provozu a rozhlasového a televizního vysílání. Nyní patří k nejnavštěvovanějším památkám světa.
Odpoledne hrozí v Česku bouřky. Déšť bude v závěru týdne střídat slunce
V Česku se v závěru týdne vystřídá deštivé i slunečné počasí. Přeháňky a ojediněle i bouřky se objeví od západu během čtvrtečního odpoledne, večer budou srážky četnější, postupně budou ustávat během pátečního odpoledne. O víkendu očekávají meteorologové již převážně malou oblačnost, nejvyšší teploty se vrátí k 25 stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.
Tünde Bartha se sejde s odboráři nesouhlasícími s její reformou, vyhrožují stávkou
Vedoucí úřadu vlády Tünde Bartha bude ve čtvrtek ráno jednat s odboráři ze Strakovy akademie, kteří ve středu vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli chystanému převodu agend ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí na některá ministerstva.
Ani republikáni válku nechtějí. Sněmovna reprezentantů odhlasovala její ukončení
Americká Sněmovna reprezentantů ovládaná republikány podpořila rezoluci předloženou demokraty, jejímž cílem je zastavit válku v Íránu do doby, než Kongres schválí zahájení bojových operací.
ŽIVĚ Ukrajina zahájila se státy EU první kroky přístupového jednání, zní z Kyjeva
Členské státy EU daly zelenou zahájení jednání s Ukrajinou a Moldavskem o první skupině témat týkající se přístupových rozhovorů, napsala ve středu pozdě večer na sociální síti X ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková. Ukrajina zahájila rozhovory o přistoupení k EU v létě 2024, více než dva roky po začátku ruské invaze na Ukrajinu, a dosud je blokovalo Maďarsko.
Na Krétu připlulo tento týden dalších 500 migrantů, vláda chystá opatření
Na Krétu ve středu připlulo na 200 migrantů z Afriky, stejný počet jich dorazil na tento řecký ostrov také v pondělí, zatímco v úterý pobřežní stráž u břehů Kréty nalodila přes 80 běženců, informoval deník Kathimerini.