Přeskočit na obsah
Benative
11. 5. Svatava
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Trump přijede za Siem do Číny, do Pekingu dorazí ve středu

ČTK

Čínské ministerstvo zahraničí v pondělí potvrdilo termín návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Začne tento týden ve středu a potrvá do pátku, uvedly agentury. Půjde o první cestu prezidenta Spojených států do Číny od roku 2017.

Americký prezident Donald Trump.
Čína dlouho odmítala termín Trumpovy návštěvy potvrdit, což je u oficiálních návštěv běžné, zvláště kvůli nejistotě spojené s válkou na Blízkém východě, připomněla agentura AFP. (Americký prezident Donald Trump)Foto: REUTERS
Reklama

„Na pozvání prezidenta Si Ťin-pchinga vykoná prezident Spojených států amerických Donald J. Trump státní návštěvu Číny od 13. do 15. května,“ uvedla čínská diplomacie v prohlášení.

Čína dlouho odmítala termín Trumpovy návštěvy potvrdit, což je u oficiálních návštěv běžné, zvláště kvůli nejistotě spojené s válkou na Blízkém východě, připomněla agentura AFP.

Související

Bílý dům původně oznámil Trumpovu cestu do Číny na přelom března a dubna. Americký prezident ale následně oznámil odklad na polovinu května s tím, že chce dát přednost řešení íránské krize.

Návštěva přichází v době mnoha sporů mezi oběma zeměmi, od amerických omezení vývozu technologií do Číny přes cla až po otázky Tchaj-wanu a Jihočínského moře. Trump míří do Číny také v době napětí kolem Íránu, kdy blokáda Hormuzského průlivu negativně ovlivňuje světovou ekonomiku i ceny energetických surovin.

Reklama
Reklama

Mohlo by Vás zajímat: Záběry z cvičení čínské armády ukazují vojáky na elektrických plošinách a čtyřnohé roboty s puškami

Záběry z cvičení čínské armády ukazují vojáky na elektrických plošinách a čtyřnohé roboty s puškami. | Video: Instagram/anarchistsportsclub a manifestoradiopodcast
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
ilustrační foto
ilustrační foto
ilustrační foto

Dostojí ledoví muži své pověsti? Předpověď ukazuje, kde po teplém víkendu přijde ochlazení

V Česku v pondělí na většině území zaprší, místy se vyskytnou i bouřky, které mohou doprovázet přívalové srážky. V úterý se s příchodem takzvaných ledových mužů citelně ochladí a denní teploty se budou držet jen kolem deseti stupňů. V noci na středu mohou teploty klesnout pod nulu. Poté se začne opět oteplovat. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama