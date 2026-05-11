Trump přijede za Siem do Číny, do Pekingu dorazí ve středu

Čínské ministerstvo zahraničí v pondělí potvrdilo termín návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Začne tento týden ve středu a potrvá do pátku, uvedly agentury. Půjde o první cestu prezidenta Spojených států do Číny od roku 2017.
„Na pozvání prezidenta Si Ťin-pchinga vykoná prezident Spojených států amerických Donald J. Trump státní návštěvu Číny od 13. do 15. května,“ uvedla čínská diplomacie v prohlášení.
Čína dlouho odmítala termín Trumpovy návštěvy potvrdit, což je u oficiálních návštěv běžné, zvláště kvůli nejistotě spojené s válkou na Blízkém východě, připomněla agentura AFP.
Bílý dům původně oznámil Trumpovu cestu do Číny na přelom března a dubna. Americký prezident ale následně oznámil odklad na polovinu května s tím, že chce dát přednost řešení íránské krize.
Návštěva přichází v době mnoha sporů mezi oběma zeměmi, od amerických omezení vývozu technologií do Číny přes cla až po otázky Tchaj-wanu a Jihočínského moře. Trump míří do Číny také v době napětí kolem Íránu, kdy blokáda Hormuzského průlivu negativně ovlivňuje světovou ekonomiku i ceny energetických surovin.
