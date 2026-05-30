Trump přidal své jméno na Kennedyho centrum nezákonně, rozhodl soud

Jméno současného amerického prezidenta Donalda Trumpa bylo na Kennedyho centrum ve Washingtonu přidáno nezákonně, rozhodl americký federální soud.
O přejmenování kulturního centra může rozhodnout jen Kongres a nikoli správní rada centra, dodal soud. Rovněž uvedl, že rada v březnu uzavřela centrum neoprávněně, napsala agentura AP. Trump v příspěvku na své sociální síti Truth Social rozhodnutí soudu ostře zkritizoval.
Kennedyho centrum doplnilo Trumpovo jméno do svého názvu v prosinci po rozhodnutí rady, která podle mluvčí prezidenta Karoline Leavittové rozhodla jednomyslně jako poděkování za Trumpovu pomoc při záchraně budovy instituce.
Trump, který usiluje o co nejširší rozšíření svého jména na významných budovách či institucích, po loňském návratu do Bílého domu nahradil členy rady svými příznivci, kteří ho následně zvolili do čela rady.
Ta však podle washingtonského soudce Christophera Coopera „překročila své statutární meze“. O původním pojmenování centra po prezidentu Johnu F. Kennedym rozhodl Kongres a jen on může jeho jméno změnit, doplnil soudce.
Trump ve svém příspěvku obvinil soudce Coopera z politické zaujatosti a uvedl, že rozhodnutí zablokovalo plánované uzavření Kennedyho centra kvůli rozsáhlé rekonstrukci ohrožuje bezpečnost návštěvníků, protože budova je podle něj ve špatném technickém stavu a potřebuje rozsáhlé opravy.
Zároveň oznámil, že chce jednat s Kongresem o převedení odpovědnosti za provoz, údržbu a správu centra zpět na zákonodárce, protože bez možnosti provést zásadní změny podle jeho představ nemá smysl v projektu pokračovat.
Rada letos v březnu rozhodla, že centrum bude dva roky uzavřeno kvůli rekonstrukci. Podle kritiků chce Trump středisko zaměřené na různé druhy múzických umění, jako jsou divadlo, tanec, klasická huba, jazz či pop, proměnit ke svému obrazu.
Trump uvedl, že chce proměnit „vyčerpané, rozbité a zchátralé centrum, které je již mnoho let ve špatném stavu, a to jak finančně, tak strukturálně, ve světovou baštu umění, hudby a zábavy“.
Špatné informace
Soudce uvedl, že rozhodnutí rady uzavřít centrum bylo „založené na špatných informacích a zjevně předem dané“. Členové rady podle něho mohli odpovídajícím způsobem zvážit, zda je centrum nutné uzavřít, ale neučinili tak.
Trumpovy kroky kolem centra pobuřují osobnosti kulturní scény, nesouhlasí s nimi ani Kennedyho potomci. Návrh zákona předložený Kongresu s návrhem přejmenovat instituci na Trumpovo centrum Kennedyho neteř Maria Shriverová označila za šílený.
„Vaří se mi z toho krev. Je to směšné, úzkoprsé, omezené,“ napsala na sociálních sítích. Zmínila také, že za Trumpova prezidentství přišel Bílý dům o Růžovou zahradu, kde prezident nechal odstranit trávník a položit dlažbu. „Co bude další?“ položila si otázku.
Trump od té doby přistoupil k dalším rozsáhlým úpravám v Bílém domě, kde loni v říjnu nechal zbořit východní křídlo, na jehož místě chce postavit taneční sál pro asi 900 lidí.
