Trump přicestuje na červencový summit NATO v Ankaře, potvrdil Rubio

Americký prezident Donald Trump se zúčastní summitu Severoatlantické aliance, který se bude konat na začátku července v Ankaře. Ve středu to potvrdil podle agentur americký ministr zahraničí Marco Rubio. Mohlo by se podle něj jednat o nejdůležitější schůzku v historii NATO, jelikož je prý třeba některé věci objasnit a napravit.
O Trumpově plánu přicestovat na summit ve středu už psala turecká média s odkazem na své zdroje. Turecký ministr zahraničí Hakan Fidan rovněž sdělil, že s Trumpovou účastí na jednání Turecko počítá.
Rubio ve středu na slyšení v Kongresu zmínil Trumpovu nespokojenost s NATO, především s členskými zeměmi, které mu nedovolily použít své vojenské základny ve válce s Íránem.
Šéf americké diplomacie dodal, že Trump navzdory své frustraci na vrcholnou schůzku transatlantické aliance přijede. „Spojené státy jsou stále členem NATO a budeme v Turecku, abychom o těchto tématech jednali. Prezident se sám zúčastní příštího zasedání hlav států NATO, kde budou všechny tyto body objasněny,“ prohlásil Rubio.
Podle tureckých médií Trump účast na červencovém summitu potvrdil v telefonátu, který měl 20. května s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Summitu se obvykle účastní prezidenti či premiéři členských zemí NATO. Letos se koná 7. a 8. července v Ankaře.
„Pokud vím, tak ano, plánuje přijet,“ uvedl v úterý na otázku ohledně Trumpovy účasti na summitu v Ankaře šéf turecké diplomacie Fidan. I podle něj Trump vyjádřil svůj záměr přiletět na summit v rozhovoru s Erdoganem.
Od vstupu do úřadu v loňském roce Trump Severoatlantickou alianci několikrát kritizoval. Naposledy se tak stalo například kvůli postojí spojenců k jeho návrhu zřídit námořní misi pro Hormuzský průliv. Trump také evropské země NATO a Kanadu kritizoval za podle něj nedostatečné výdaje na obranu. Loni se alianční státy zavázaly do roku 2035 armádní výdaje zvýšit na nejméně 3,5 procenta HDP.
Mohlo by vás zajímat: Frontální útok. Prezident Pavel sundal ve vztahu k Trumpovi rukavice
ŽIVĚ „Rusko je stále zoufalejší, čelí vojenským i ekonomickým obtížím,“ prohlásil Rutte
Šéf NATO Mark Rutte podle AFP ve středu sdělil, že Rusko je stále zoufalejší, neboť čelí rostoucím vojenským i ekonomickým obtížím. „Ruská bezohlednost není nová. Ale jak Ukrajina zůstává silná, inovuje a dosahuje vítězství na bojišti, Rusko je čím dál zoufalejší,“ řekl generální tajemník Severoatlantické aliance, který ve středu přicestoval na předem neohlášenou návštěvu Kyjeva.
ŽIVĚ Mezinárodní letiště v Kuvajtu zasáhl íránský útok. Jeden mrtvý a přes 60 zraněných
Mezinárodní letiště v Kuvajtu ve středu brzy ráno zasáhl íránský dronový útok, který si vyžádal nejméně jeden život a 63 zraněných, uvedla agentura AFP s odvoláním na kuvajtské úřady. Provoz na letišti byl přerušen a po několika hodinách byly obnoveny lety společnosti Kuwait Airways z jednoho z terminálů. Indie odpoledne sdělila, že mrtvým je její občan.
Konspirátorka nebo bratři Tateovi. Ruský „Davos“ zaplnily bizarní západní postavičky
Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum, přezdívané „ruský Davos“, letos přivítá nezvyklou sestavu zahraničních hostů. Vedle ruských politiků a podnikatelů má do Petrohradu dorazit například americká konspirátorka Candace Owensová, herec Steven Seagal, bratři Tateovi nebo Trumpův muž pro stavbu tanečního sálu.
NFC platby, nadupaná baterie i skvělá cena. 5 důvodů proč Watch FIT 5 Pro musíte mít
Nové Huawei Watch FIT 5 Pro spojují prémiové zpracování i skvělé funkce na každý den.
Udivení Brazilci překřtili Menšíka. Celebrita to schytala za jeho urážku, sok o něm básní
Na tenisové horečce, která v posledním roce s plnou intenzitou zachvátila Brazílii, se tím vůbec nic nemění. Joao Fonseca zůstává přes porážku v dosud životním utkání národním hrdinou, od něhož se čekají velké věci. Média v jihoamerické zemi ale po šlágru Roland Garros opěvují i jeho českého přemožitele Jakuba Menšíka. Kontroverzi naopak způsobil populární brazilský influencer.