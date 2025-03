Trump posílil Zelenského, naznačuje průzkum. Ukazuje i ochotu Ukrajinců dále bojovat

Prestižní britský list The Economist v předchozích dnech zveřejnil průzkum zaměřující se na to, jak si ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj stojí u svých obyvatel. Tématem rovněž byla mírová jednání na ose Moskva-Washington-Kyjev. Ukázalo se, že současná napjatá situace Zelenskému hraje do karet.

Dotazována byla telefonicky tisícovka Ukrajinců a průzkum si list The Economist nechal zpracovat agenturou Ipsos mezi 5. až 10. březnem. Tedy krátce po vyhrocené debatě mezi ukrajinským prezidentem a jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem v Bílém domě. Ještě předtím prezident USA nazval Zelenského diktátorem.

V noci ze třetího na čtvrtého března pak Trump rozhodl o dočasném pozastavení veškeré vojenské pomoci Ukrajině. Tu znovu obnovil 11. března, krátce po ukrajinsko-amerických jednáních v saúdskoarabské Džiddě.

Průzkum přinesl oproti předchozím dotazováním poměrně překvapivé výsledky, jelikož do té doby podpora Zelenského u obyvatel dlouhodobě klesala. Například letos v lednu zveřejněný průzkum Kyjevského mezinárodního sociologického institutu ukázal, že v prosinci 2024 důvěřovala Zelenskému pouze polovina obyvatel. Nynější čísla ukazují důvěru přes 70 procent.

Zároveň se nyní ukázalo, že osm z deseti Ukrajinců věří, že je Zelenskyj stále legitimním prezidentem Ukrajiny a odmítají myšlenku voleb, dokud válka definitivně neskončí. "Zdá se, že průzkum ospravedlňuje svéhlavý postoj Zelenského ve chvíli sílícího amerického tlaku," komentuje to The Economist.

Aktuálně.cz přitom minulý týden na základě zjištění zpravodajského webu Politico informovalo, že Američané již měli s členy ukrajinské opozice jednat o možných parlamentních volbách v napadené zemi. Posledním velkým volebním rokem na Ukrajině byl rok 2019.

V prezidentských volbách s přehledem zvítězil tehdejší politický nováček a bývalý komik v podání právě Zelenského, přičemž nedlouho poté nechal rozpustit parlament. Strana Sluha národa, za niž kandidoval při volbě prezidenta, získala v předčasných parlamentních volbách potřebnou většinu mandátů a parlament tak ovládla.

V současném průzkumu se pak tazatelé zaměřili i na to, jak Ukrajinci vnímají různá aktuální témata související s jednáním o příměří. Na výsledek se můžete podívat na níže uvedeném grafu. Daná čísla při součtu nedosahují rovné stovky, jelikož někteří respondenti byli nerozhodní.

Z dat lze vidět, že Ukrajinci své armádě nadále věří. Natolik, že jsou přesvědčeni, že jejich země může válku vyhrát. Reálně však poslední týdny Rusové získávají navrch. Zajímavý je prakticky nerozhodný výsledek v otázce, zda by Ukrajina v podmínkách ukončení války měla souhlasit s tím, že nebude usilovat o vstup do Severoatlantické aliance (NATO). Ukázalo se, že vstupu do NATO by se Ukrajinci vzdali raději než vstupu do Evropské unie.

Čtvrtina z dotazovaných souhlasila s tím, že Ukrajina by pro mír měla podstoupit ztrátu části svého území. Získaná data dle listu The Economist mimo jiné naznačují, že pokud by se v nejbližší době uskutečnily na Ukrajině volby, Zelenskyj by měl velkou šanci svůj mandát obhájit.

Video: Hádka prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského (28. 2. 2025)