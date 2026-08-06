Trump popřel zprávy o nedostatku munice. Zdrojům informací pohrozil vězením

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek popřel zprávy, že se Spojené státy ve válce s Íránem potýkají s nedostatkem munice. Anonymním zdrojům, které to sdělily médiím, v příspěvku na sociální síti Truth Social pohrozil stíháním a dlouhým pobytem ve vězení.
Deník The Washington Post ve čtvrtek s odvoláním na své zdroje napsal, že republikánský prezident minulý týden od ministra obrany Petea Hegsetha vyžadoval odpověď na to, proč byl zjevně mylně informován o stavu zásob, jejichž úbytek by mohl ohrozit vojenské možnosti Washingtonu.
„Spojené státy mají obrovské množství munice, zejména některých typů. Velké množství se navíc podle potřeby vyrábí a vyváží do USA. Zbrojařské společnosti stavějí největší počet závodů a fabrik v historii naší země,“ napsal Trump. Zdrojům, které informovaly média o opaku, podle Trumpa hrozí stíhání. „Budeme usilovat o dlouhé tresty vězení!“ dodal šéf Bílého domu.
Před týdnem na pátečním zasedání kabinetu v prezidentském venkovském sídle Camp David v Marylandu vyjádřil Trump frustraci s Hegsethem. Šéfovi Pentagonu si stěžoval, že měl za to, že problém s municí „byl vyřešen“, uvedly dva zdroje The Washington Post obeznámené s konverzací.
Z velké části vyčerpané zásoby raket dlouhého doletu a střel do systémů protivzdušné obrany podle jednoho zdroje přispěly k Trumpovu rozhodnutí ustoupit v posledních dnech od masivních útoků na Írán.
V neděli americký prezident uvedl, že nařídil a následně odvolal „největší útok od druhé světové války“, a tvrdil, že dohoda s Íránem o znovuotevření Hormuzského průlivu je na dosah.
Spojené státy sice oznámily nové dohody o výrobě některých klíčových druhů munice, jako jsou střely do systému protivzdušné obrany Patriot, jejich výroba však může trvat až dva roky a bezprostřední náhrada vyčerpaných zásob podle The Washington Post není v dohlednu.
Americká armáda od začátku války s Íránem na konci února vyčerpala téměř 80 procent střel pro svůj klíčový systém protivzdušné obrany THAAD a přibližně polovinu raket pro systém Patriot, informovala ve středu stanice CNN.
Washingtonské Středisko pro strategická a mezinárodní studia odhaduje, že USA před začátkem války s Íránem disponovaly přibližně 2200 střelami pro dvě nejmodernější varianty systému Patriot a 452 raketami pro THAAD.
Americká armáda podle agentury Reuters rovněž vyčerpala velkou většinu zásob taktických balistických střel ATACMS s doletem až 300 kilometrů a raket PrSM s doletem až 500 kilometrů.
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