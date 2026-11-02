Trump pomáhá Putinovi z izolace. Rusové na tom vydělají, Evropa to ostře odmítá

Americký prezident Donald Trump pomáhá svému ruskému protějšku Vladimiru Putinovi dostat se z mezinárodní izolace, aniž by Moskva musela zásadně ustoupit ve válce proti Ukrajině. Putin díky obnoveným kontaktům s Washingtonem znovu jedná se zahraničními představiteli a mohl by se vrátit do centra světové diplomacie prostřednictvím dalších summitů. Evropští představitelé ale některé návrhy odmítli.
V neděli na to upozornil deník The New York Times. Podle amerického listu ruský prezident těží z ústupků Trumpovy administrativy, která s Moskvou obnovuje jednání o ekonomických a bezpečnostních otázkách.
Washington přitom některá z těchto témat odděluje od pokračující ruské agrese proti Ukrajině. Kreml tak získává diplomatický prostor a možnost jednat se Spojenými státy jako rovnocenný partner, a to navzdory tomu, že válka pokračuje.
Prodej plynu
Podrobnosti o nové spolupráci přinesl v pondělí deník The Wall Street Journal. Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner podle něj při zářijových jednáních v Moskvě a Kyjevě navrhli obnovení dodávek ruského zemního plynu do Evropy přes ukrajinské plynovody.
Prodej by zajišťoval americký prostředník, což by podle zdrojů deníku mohlo vytvořit výhodnou příležitost také pro americké investory.
Návrh je podle deníku součástí snahy dojednat energetické příměří mezi Moskvou a Kyjevem před nadcházející zimou. Výnosy z prodeje by podle amerických představ měly směřovat na zvláštní účet v třetí zemi, aby je Rusko nemohlo využít k financování války.
Obnovený tranzit by zároveň přinesl příjmy Ukrajině a mohl pomoci snížit evropské ceny energií.
Evropští politici však mají k návratu ruského plynu výrazné výhrady. Evropská unie navíc počítá s ukončením dovozu ruského plynu do konce roku 2027 a obnovení dodávek by tak znamenalo zásadní politický obrat.
Podle WSJ se proto americký návrh setkal s odporem evropských představitelů. Vysoký představitel severské země listu řekl, že myšlenka obnovení nákupu ruského plynu je v rozporu se vším, za čím Evropané stojí, zatímco vysoký představitel velké evropské země to přirovnal k tomu, jak bývalý britský vůdce Neville Chamberlain obětoval Československo Hitlerovi výměnou za obchodní dohody.
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