Zahraničí

Trump: Pokud Tálibán nevrátí vojenskou základnu v Bagrámu USA, stane se něco zlého

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Americký prezident Donald Trump pohrozil vládě afghánského radikálního hnutí Tálibán, pokud Spojeným státům nevrátí leteckou základnu v afghánském Bagrámu.
Letadlo C-130 Hercules a vrtulníky UH-60 Blackhawk na základně v Bagrámu
Letadlo C-130 Hercules a vrtulníky UH-60 Blackhawk na základně v Bagrámu | Foto: Joshua T. Jasper

"Pokud Afghánistán nevrátí leteckou základnu Bagrám těm, kteří ji vybudovali, tedy Spojeným státům americkým, stane se něco zlého," napsal Trump na své sociální síti Truth Social, přičemž poslední větu v souvětí napsal verzálkami a prohlášení zakončil třemi vykřičníky.

Co přesně Tálibánu hrozí, americká hlava státu neupřesnila. O snaze své administrativy získat leteckou základnu zpět se poprvé zmínila ve čtvrtek v Británii na tiskové konferenci po jednání s tamním premiérem Keirem Starmerem.

Americká armáda se ze základny stáhla v roce 2021, kdy na začátku vládnutí prezidenta Joea Bidena dokončovala odchod ze země na základě mírové smlouvy s Tálibánem, kterou ještě ve svém prvním funkčním období dojednal a nechal v katarském Dauhá podepsat právě Trump.

Podle Trumpova dřívějšího prohlášení má Washington o základnu zájem, neboť je "jen hodinu vzdálená od místa, kde Čína vyrábí jaderné zbraně". Trumpova slova následně podle agentur odmítl vysoký úředník ministerstva zahraničí Tálibáni Zakir Džalali. Podle něj je přítomnost americké armády na afghánském území nepřístupná. Jednak Afghánci podle něj vždy přítomnost cizích vojsk odmítali, jednak tuto možnost vyloučila právě zmíněná smlouva z Dauhá.

Není jasné, zda Spojené státy vedou nějaká jednání s vládou Tálibánu ohledně Bagrámu. Agentura AP ale poznamenala, že Tálibán se potýká s hlubokou ekonomickou krizí, mezinárodní izolací, vnitřními rozpory a konkurenčními ozbrojenými skupinami.

Související

Spojené státy se snaží získat zpět základnu v afghánském Bagrámu, řekl Trump

U.S. President Trump makes second state visit to Britain

Základnu v Bagrámu vybudoval Sovětský svaz v 50. letech 20. století a při invazi do Afghánistánu jeho armádě sloužila jako hlavní základna v zemi. Spojené státy ji získaly po svržení Tálibánu v roce 2001. Byla tehdy v troskách, ale Američané ji znovu vybudovali a dosáhla rozlohy 77 kilometrů čtverečních, píše se na internetových stránkách britské BBC.

Bagrám byl opěrným bodem USA a amerických spojenců při ofenzivě proti Tálibánu a teroristické síti Al-Káida po útocích na Spojené státy z 11. září 2001. Americká armáda základnu opustila v červenci 2021, v polovině srpna ji obsadil Tálibán.

Spojené státy vládu Tálibánu neuznávají, nicméně v Kábulu minulý týden jednali američtí diplomaté. Podle afghánského ministerstva zahraničí se rozhovory týkaly například lidí zadržovaných v obou zemích.

 
Mohlo by vás zajímat

Bruselské letiště kvůli kybernetickému útoku zrušilo polovinu nedělních odletů

Bruselské letiště kvůli kybernetickému útoku zrušilo polovinu nedělních odletů

Desetitisíce lidí se v Arizoně rozloučí s aktivistou Kirkem, promluví i Trump

Desetitisíce lidí se v Arizoně rozloučí s aktivistou Kirkem, promluví i Trump

"Rodina musela splácet." Puklá srdce ruských matek léčí peníze, dezertérů ale přibývá

"Rodina musela splácet." Puklá srdce ruských matek léčí peníze, dezertérů ale přibývá

Čína se vkrádá do ruských hlav. Už zdaleka nejde jen o řeči na nejvyšších místech

Čína se vkrádá do ruských hlav. Už zdaleka nejde jen o řeči na nejvyšších místech
1:11
zahraničí Aktuálně.cz Obsah USA Donald Trump Afghánistán vojenská základna Tálibán

Právě se děje

před 15 minutami
Podlahy z mramoru a hrobové ticho. Jak se snové město proměnilo v kulisu z hororu?

Podlahy z mramoru a hrobové ticho. Jak se snové město proměnilo v kulisu z hororu?

Stovky miniaturních zámečků, které jako by vypadly z pohádkového filmu. Jeden z nejambicióznějších projektů v Turecku se však proměnil v město duchů.
před 19 minutami
"Tohle nefunguje, je to katastrofa." Americká srážka s Českem v Davis Cupu má dozvuky

"Tohle nefunguje, je to katastrofa." Americká srážka s Českem v Davis Cupu má dozvuky

Na Davis Cup se od Američanů po porážce od českých tenistů snáší velká vlna kritiky.
před 36 minutami
V modelu STEM vede ANO před Spolu, Starostové posílili a dostali se před SPD

V modelu STEM vede ANO před Spolu, Starostové posílili a dostali se před SPD

Pátí jsou Piráti a pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do sněmovny by překročilo i hnutí Stačilo! a také Motoristé.
před 40 minutami
Bruselské letiště kvůli kybernetickému útoku zrušilo polovinu nedělních odletů

Bruselské letiště kvůli kybernetickému útoku zrušilo polovinu nedělních odletů

Rozsáhlý kybernetický útok na systém odbavování cestujících narušil provoz také na dalších evropských letištích.
před 56 minutami
Desetitisíce lidí se v Arizoně rozloučí s aktivistou Kirkem, promluví i Trump

Desetitisíce lidí se v Arizoně rozloučí s aktivistou Kirkem, promluví i Trump

Účast plánují i další představitelé Trumpovy administrativy, včetně ministrů zahraničí, obrany a zdravotnictví, nebo prezidentův nejstarší syn.
před 1 hodinou
Trump: Pokud Tálibán nevrátí vojenskou základnu v Bagrámu USA, stane se něco zlého

Trump: Pokud Tálibán nevrátí vojenskou základnu v Bagrámu USA, stane se něco zlého

Co přesně Tálibánu hrozí, americká hlava státu neupřesnila.
Aktualizováno před 1 hodinou
Živě: Dny NATO v Ostravě, sledujte bojové letouny a další techniku v akci

Živě: Dny NATO v Ostravě, sledujte bojové letouny a další techniku v akci

Vystoupení tří leteckých akrobatických skupin budou patřit k největším lákadlům letošních Dnů NATO v Ostravě a Dnů Vzdušných sil Armády ČR.
Další zprávy