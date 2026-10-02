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Zahraničí

Trump pohrozil Íránu odvetou kvůli možnému útoku na let FlyDubai

ČTK
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Pokud byl Írán zapojený do středečního incidentu v letadle společnosti FlyDubai, které se jeden z pilotů snažil zničit, čeká ho velmi tvrdý trest. Ve čtvrtek to podle agentury AP řekl americký prezident Donald Trump.

U.S. President Donald Trump participates in a Team USA reception in the East Room at the White House
„Byli by velmi tvrdě potrestáni, to se nebojte,“ řekl Trump (na snímku) na otázku, zda by Spojené státy přistoupily k odvetě, pokud by se ukázalo, že za útokem stál Teherán.Foto: REUTERS – Evelyn Hockstein
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Vyšetřovatelé se snaží zjistit, proč druhý pilot během letu ze Spojených arabských emirátů do Tel Avivu pobodal kapitána letounu. Cestující útočícího pilota přemohli a pomohli stabilizovat letadlo, které prudce klesalo. Letoun přistál v Saúdské Arábii. Na jeho palubě bylo přes 180 lidí, většina cestujících byli Izraelci.

Novináři se ve čtvrtek Trumpa ptali, zda dostal nějaké informace o nějaké spojitosti mezi pilotem a Teheránem. Šéf Bílého domu řekl, že „na tom právě pracujeme“. Dodal, že na základě toho, co se k němu doneslo, by řekl, že tomu tak bylo.

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AP píše, že dále nerozvedl, proč si myslí, že Írán se na tomto incidentu podílel. „Byli by velmi tvrdě potrestáni, to se nebojte,“ řekl Trump na otázku, zda by Spojené státy přistoupily k odvetě, pokud by se ukázalo, že za útokem stál Teherán.

Trump nové výhrůžky Íránu adresoval v situaci, kdy diplomatické snahy o ukončení války Spojených států proti Íránu uvázly v mrtvém bodě. Íránští představitelé ve středu od USA obdrželi oficiální odpověď na svůj poslední návrh týkající se ukončení konfliktu. Její obsah není znám.

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Minulý týden byly po více než sedmi měsících války a přerušených diplomatických jednáních v rámci Valného shromáždění OSN v New Yorku obnoveny nepřímé rozhovory mezi Spojenými státy a Íránem.

Jejich výsledek však zůstává velmi nejistý. Írán předal svůj návrh Spojeným státům v pondělí prostřednictvím katarské diplomacie.

Teherán za odblokování provozu v Hormuzském průlivu, který je klíčovou námořní trasou pro přepravu ropy a plynu, a zahájení jednání o svém jaderném programu požaduje zastavení bojů, odvolání americké blokády íránských přístavů, odblokování íránského majetku zmrazeného kvůli americkým sankcím v řádu miliard dolarů (desítek miliard korun) a také zrušení sankcí na íránskou ropu.

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