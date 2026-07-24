Trump pohrozil Evropské unii vyšetřováním. Naštvala ho pokuta pro Google

Donald Trump v pátek ostře kritizoval Evropskou unii kvůli pokutě, kterou uložila společnosti Google. Spojené státy podle amerického prezidenta zahájí vyšetřování postupu EU vůči americkým firmám, který šéf Bílého domu označil za okrádání.
„Okamžitě zahájíme vyšetřování podle paragrafu 301 kvůli praktikám 'okrádání' amerických společností, a tím pádem i amerických daňových poplatníků“ napsal Trump na své sociální síti s odkazem na americký obchodní zákon z roku 1974.
Dodal, že unie za toto „nelegální a vysoce neetické jednání“ zaplatí vysokou cenu. Pokuty budou podle něj zcela zrušeny a Spojené státy zvažují také zavedení výrazných cel vůči EU.
Evropská komise ve čtvrtek udělila společnosti Google pokutu 890 milionů eur (21,5 miliardy korun) za porušení unijního nařízení o digitálních trzích (DMA), které je zaměřené na omezení vlivu velkých technologických firem. Brusel dlouhodobě tvrdí, že digitální giganti zneužívají své dominantní postavení na trhu.
Vyšetřování podle paragrafu 301 umožňuje Spojeným státům reagovat na praktiky zahraničních zemí, které Washington považuje za nespravedlivé nebo poškozující americký obchod.
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