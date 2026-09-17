Přeskočit na obsah
Benative
19. 9. Zita
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

„Příšerný obchodní partner!“ Trump vyhrožuje Unii, rozčílilo ho sbližování Kanady s Evropou

ČTK,Zahraničí
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Americký prezident Donald Trump ve středu pohrozil Evropské unii dalšími cly i přerušením obchodu. Reagoval tak na prohlášení předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, že by se Kanada měla stát prvním přidruženým členem EU. Trump to označil za možný projev nepřátelství, píše agentura AFP.

U.S. President Donald Trump visits Michigan
„Pokud to udělají, a pokud to budu považovat za akt nepřátelství, uvalím značná cla nebo přeruším s Evropou obchod, u mnoha věcí,“ řekl Donald Trump (na snímku). Foto: Reuters – Carlos Osorio
Reklama

„Myslím, že je to k smíchu,“ odpověděl Trump na dotaz novinářů ohledně možnosti kanadského členství. „Pokud to udělají, a pokud to budu považovat za akt nepřátelství, uvalím značná cla nebo přeruším s Evropou obchod, u mnoha věcí,“ cituje AFP prezidenta.

„Pokud se jedná o dobrý úmysl, pak je to v pořádku. Pokud se jedná o zlý úmysl, uvalíme na Evropu velmi masivní cla, je to možnost,“ dodal.

Související

Von der Leyenová ve středu v projevu v europarlamentu, kde byl přítomen i kanadský premiér Mark Carney, řekla, že by ráda usilovala o otevření dveří k tomu, aby se Kanada stala prvním přidruženým členem EU. Její slova vyvolala aplaus velké části plného sálu. „Toto není partnerství proti nikomu jinému, ale pro naši společnou sílu,“ řekla von der Leyenová ve zjevné narážce na Trumpa.

Carneyho vláda, která v současnosti vede obchodní válku s Trumpovou administrativou, si podle médií stanovila prohloubení partnerství s EU za svou prioritu. Trump ve čtvrtek Kanadu podle agentury AP označil „za příšerného obchodního partnera“.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ruští vojáci.
Ruští vojáci.
Ruští vojáci.

Nová šlechta chce vládnout Rusku. Zkušenosti nabrala krvavým způsobem

Z lidí, kteří se účastnili války proti Ukrajině, se v Rusku stávají budoucí politici, úředníci i veřejné tváře režimu. Nadcházející víkendové volby do Státní dumy mají být dalším krokem v procesu, který Kreml představuje jako nástup „skutečné elity“ země. Do parlamentu se tak můžou dostat lidé, kteří své zkušenosti nasbírali bojem proti Ukrajincům přímo na frontě.

Hormuzský průliv (na snímku) se stal jedním z klíčových bojišť války, která začala na konci února americkými a izraelskými údery na Írán. Íránský režim v březnu v reakci na americko-izraelské útoky ochromil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak útoky na plavidla, tak výhrůžkami.
Hormuzský průliv (na snímku) se stal jedním z klíčových bojišť války, která začala na konci února americkými a izraelskými údery na Írán. Íránský režim v březnu v reakci na americko-izraelské útoky ochromil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak útoky na plavidla, tak výhrůžkami.
Hormuzský průliv (na snímku) se stal jedním z klíčových bojišť války, která začala na konci února americkými a izraelskými údery na Írán. Íránský režim v březnu v reakci na americko-izraelské útoky ochromil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak útoky na plavidla, tak výhrůžkami.

ŽIVĚ Írán trefil v Hormuzském průlivu ropný tanker. „Nelegální proplutí,“ odůvodnil zásah

Íránské revoluční gardy oznámily, že v Hormuzském průlivu zasáhly ropný tanker. Dále tvrdí, že loď hoří, uvedla v pátek agentura AFP s odvoláním na prohlášení, které zveřejnila íránská státní média. „Ropný tanker Trend plující pod vlajkou Toga byl zasažen. Na palubě lodi vypukl požár,“ citovala AFP z prohlášení, které za důvod útoku označilo pokus tankeru o „nelegální proplutí“ průlivem.

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War

ŽIVĚ Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu. Úřady hlásí čtyři mrtvé

Při ruských útocích na Ukrajinu v pátek večer a v noci na sobotu zahynuli dva lidé v Chersonské oblasti, další dva zemřeli v Sumách, kde naváděná vzdušná puma zasáhla obytný dům. Informoval o tom portál Ukrajinska pravda s odvoláním na místní úřady. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní vzdušné údery po celé zemi.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama