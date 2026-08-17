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Zahraničí

"Rozbombardujeme je na prach". Trump hrozí další zemi kvůli Hormuzu

ČTK,Zahraničí

Americký prezident Donald Trump pohrozil bombardováním Ománu, pokud se tato země postaví do cesty Spojeným státům, zatímco s Íránem vyjednává o pravidlech plavby Hormuzským průlivem. Stanice Fox News v pondělí uvedla, že to republikánský prezident řekl jejímu reportérovi Treyi Yingstovi.

U.S. President Donald Trump exits Marine One at the Ellipse near the White House, in Washington
O představitelích íránských revolučních gard Trump řekl, že to "jsou dobří hráči pokeru, ale jsou na dně". Írán by se podle něj měl vzdát.Foto: REUTERS – Annabelle Gordon
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Šéf Bílého domu podle stanice rovněž řekl, že Washington má přímý neoficiální komunikační kanál s představiteli íránských revolučních gard. "Pokud se nám Omán připlete do cesty, rozbombardujeme je na prach," řekl podle Fox News Trump s odkazem na několikatýdenní rozhovory mezi Ománem a Íránem o plavbě klíčovou vodní cestou.

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O představitelích íránských revolučních gard řekl, že to "jsou dobří hráči pokeru, ale jsou na dně". Írán by se podle něj měl vzdát. O sobě Trump uvedl, že nikam nespěchá a nadcházející volby do amerického Kongresu na jeho rozhodování o válce nemají vliv.

Trump uvedl, že pokračuje americká blokáda íránských přístavů, která podle něj na Teherán vyvíjí ekonomický tlak. Minulý týden republikánský prezident řekl, že jeho administrativa sleduje, jak se blízkovýchodní země dostává pod rostoucí ekonomický tlak. Teherán je také dlouhodobě terčem amerických sankcí.

Trumpovo vyjádření přichází v den, kdy vypršela 60denní lhůta pro dohodu o ukončení války, kterou rozpoutaly USA a Izrael 28. února útokem na Írán. Lhůtu v červnu stanovilo íránsko-americké memorandum o porozumění. Postoje válčících stran se zdají být vzdálenější než dříve, napsala agentura AP.

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