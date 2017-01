Trump podle listu New York Times jmenuje svého zetě Kushnera vrchním poradcem Bílého domu

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Zeť budoucího prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner bude tento týden oficiálně jmenován vrchním poradcem Bílého domu. Oznámil to dnes list The New York Times. O Trumpově záměru povolat manžela dcery Ivanky do štábu Bílého domu se vědělo, nejistota panovala ohledně konkrétní funkce. Pětatřicetiletý miliardář Kushner je stejně jako jeho tchán realitním podnikatelem a jeho široké obchodní zájmy mohou podle newyorského deníku vyvolat podezření ze střetu zájmů. Podle agentury AP lze po Kushnerově jmenování čekat výtky, že tento krok porušuje federální zákony zakazující nepotismus, tedy jmenování příbuzných do vysokých státních funkcí.

autor: ČTK