Trump pozastavil nové sankce proti Rusku, je to prý v národním zájmu Spojených států

Americký prezident Donald Trump v pátek podepsal exekutivní příkaz, kterým pozastavuje uplatňování nového rozsáhlého balíku sankcí namířených proti ruské ekonomice. Kongresu sdělil, že je to v národním zájmu Spojených států, píše agentura AP.
Zákon umožňující prezidentovi zavést rozsáhlé sankce, které mají dostat Rusko pod větší tlak a napomoci ukončení války na Ukrajině, schválila minulý měsíc Sněmovna reprezentantů a Trump ho posléze podepsal.
Sankční balík je odkazem republikánského senátora Lindseye Grahama, který zemřel v červenci krátce po své poslední návštěvě Ukrajiny. Zákon prezidentovi umožňuje uvalit cla ve výši až 100 procent na pět největších odběratelů ruské ropy nebo zemního plynu, a to včetně Číny a Indie. Součástí balíku jsou také sankce vůči vysoce postaveným ruským představitelům, finančním institucím a tankerům stínové flotily, které Moskva používá k obcházení západních sankcí.
Trumpův krok přichází poté, co minulý týden překvapivě oznámil, že Rusko okamžitě dodá na americký a světový trh přes 300 tisíc tun nafty s tím, že v dalších měsících pak mají následovat ještě vyšší dodávky.
Dohodu o dodávkách sjednal při telefonickém rozhovoru s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Rozhodnutí vyvolalo kritiku ze strany Ukrajiny, jejích západních spojenců a řady amerických demokratických i republikánských politiků.
Mohlo by vás také zajímat: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se vítá s evropskými lídry na summitu EU.
ŽIVĚ V části Česka se znovu otevřely volební místnosti pro dokončení volby senátorů
V části Česka se po noční pauze opět otevřely volební místnosti, aby v nich lidé mohli dovršit výběr svých budoucích zástupců v horní komoře Parlamentu. Stejně jako při minulé obměně třetiny Senátu před dvěma lety rozhodne jen 22 duelů o senátorské křeslo. Zbývající pět členů horní komory za Strakonicko, Děčínsko, Rychnovsko, Trutnovsko a Vyškovsko totiž bylo zvoleno už před týdnem v úvodním kole.
ŽIVĚ Klíčový systém v navádění dronů omezil Kyjevu Bílý dům. Má v tom prsty Trump?
Spojené státy omezily v minulých dnech Ukrajině využívání družicového systému Starshield na přímý pokyn Bílého domu. Napsala to v pátek agentura Reuters s odvoláním na dva americké činitele. Ukrajinští představitelé si tento týden stěžovali na omezení systému využívaného například k navádění dronů, ve čtvrtek se však už podle nich jeho činnost zlepšila.
Doporučovaly ji staré atlasy. Obyčejná houba spouští v těle sebedestrukci krve
Staré houbařské atlasy ji doporučovaly jako chutnou houbu vhodnou do nálevu či do omáček, spousta lidí ji po vzoru svých prarodičů sbírá dodnes. Přesto se čechratka podvinutá zapsala do dějin medicíny jako jedna z nejzákeřnějších hub českých lesů. V lidském těle totiž funguje jako časovaná bomba: člověk ji může bez obtíží jíst desítky let, než další porce vyvolá fatální sebedestrukci krve.
USA podle admirála zabránily vývozu íránské ropy za 25 miliard dolarů
Spojené státy zabránily vývozu íránské ropy za 25 miliard dolarů (541 miliard korun). V pátek to uvedl admirál Brad Cooper, který je náčelníkem amerického velitelství CENTCOM. To řídí operace namířené proti Íránu a působení armády na Blízkém východě. Podle Coopera americké síly chrání nákladní lodě při plavbě Hormuzským průlivem.