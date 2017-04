Trump podepsal přijetí Černé Hory do NATO. Chybí už jen souhlas Španělska

před 1 hodinou

Americký prezident Donald Trump podepsal protokol o přijetí Černé Hory do Severoatlantické aliance, čímž ze strany Spojených států ukončil ratifikační proces. V úterý to oznámil Bílý dům. S výjimkou Španělska už všichni členové NATO, včetně České republiky, začlenění této balkánské země do obranné aliance schválili. Trumpův podpis na listině se očekával, neboť jeho administrativa přijetí Černé Hory do NATO podporuje. Na konci března souhlas drtivou většinou vyslovil Senát USA, podpis prezidenta byl pak posledním krokem. Zbývající souhlas musí vydat Španělsko, jehož senátoři o ratifikaci budou hlasovat 17. května. Už nyní se černohorští zástupci mohou jako pozorovatelé účastnit všech jednání.

autor: ČTK

