Trump podepsal novou protiteroristickou strategii, cílí na kartely

Americký prezident Donald Trump podepsal novou protiteroristickou strategii, která se soustředí na zneškodňování drogových kartelů v západní hemisféře. Podle agentury Reuters to ve středu oznámil Trumpův poradce pro boj s terorismem Sebastian Gorka.
Trump dokument podepsal několik měsíců poté, co jeho administrativa zveřejnila strategii pro národní bezpečnost, v níž západní hemisféru označila za prioritu Spojených států.
Strategie podle Gorky rovněž cílí na to, co označil za "násilné, sekulární politické skupiny, jejichž ideologie je protiamerická, radikálně progenderová nebo anarchistická, jako je Antifa". Po atentátu na konzervativního aktivistu Charlieho Kirka loni v září poradci Bílého domu volali po koordinovaném zásahu proti levicovým skupinám, které viní z propagování násilí, píše Reuters.
Trumpova vláda už učinila řadu kroků, které proměňují region, poznamenala agentura AP. V lednu americké speciální sily unesly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura do USA, kde čelí obvinění z narkoterorismu. Americká armáda od loňského září zabila nejméně 191 lidí při úderech lodě v Karibiku a východním Tichém oceánu s tím, že se podle ní jednalo o pašeráky drog. Washington v poslední době rovněž vyvíjí tlak na komunistickou vládu Kuby.
Počet Američanů, kteří zahynuli vinou kartelů pašujících nelegální drogy do země, výrazně převyšuje počet amerických vojáků, kteří od druhé světové války padli v konfliktech po celém světě, míní podle AP Gorka, tvůrce nové strategie. "Ať už jde o zastavení toku jejich nelegálních financí, nebo sledování lodí pašujících drogy, nedovolíme jim zabíjet Američany v masovém měřítku," řekl Gorka novinářům.
Američtí představitelé, kteří se zabývají protiteroristickou činností, se podle Gorky v pátek rovněž budou rovněž s mezinárodními partnery jednat o tom, jak posílit boj proti dalším teroristickým hrozbám, zejména z Íránu.
