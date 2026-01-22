Přeskočit na obsah
Zahraničí

Trump podal žalobu na investiční banku JPMorgan Chase, oznámila společnost

ČTK

Americký prezident Donald Trump podal žalobu na banku JPMorgan Chase kvůli takzvanému "debankingu", tedy, že mu údajně přestala poskytovat finanční služby z politických důvodů. Oznámila to podle agentury Reuters sama největší banka ve Spojených státech.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at the Kennedy Center in Washington
Donald Trump.Foto: REUTERS
Trumpův právník Alejandro Brito ve čtvrtek ráno podal jménem prezidenta a několika jeho hotelových a pohostinských společností žalobu a požaduje náhradu škody ve výši pěti miliard dolarů (103 miliard korun) u státního soudu v Miami na Floridě, informovala stanice Fox Business.

"Přestože JPMC tvrdí, že se zásadami (kodexem chování banky) řídí, porušila je tím, že jednostranně – bez varování a bez možnosti nápravy – zrušila několik bankovních účtů žalobce," uvádí se podle zprávy v žalobě.

Trump o víkendu uvedl, že hodlá JPMorgan v příštích dvou týdnech zažalovat kvůli tomu, že mu banka údajně zrušila účty po útoku jeho příznivců na Kapitol 6. ledna 2021, připomněla agentura Reuters.

"Mrzí nás, že nás prezident Trump zažaloval, nicméně se domníváme, že žaloba je neopodstatněná. Respektujeme právo prezidenta podat žalobu a zároveň i naše právo se bránit," uvedla JPMorgan. "JPMC neruší účty z politických ani náboženských důvodů. Účty uzavíráme tehdy, pokud pro společnost představují právní nebo regulatorní riziko. Litujeme, že k tomu musíme přistupovat, avšak pravidla a regulatorní očekávání nás k tomu často vedou," dodala banka.

Bílý dům oznámil, že záležitost předá prezidentovým externím právním zástupcům. Agentura Reuters nemohla zprávu nezávisle ověřit.

