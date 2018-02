Trump pochybuje o ochotě Izraele a Palestinců jednat o míru. Za uznáním Jeruzaléma si dál stojí

před 3 hodinami

Obě strany izraelsko-palestinského konfliktu nejsou podle Donalda Trumpa ochotné usilovat o mír. Izrael by podle amerického prezidenta měl být také obezřetný v otázce osad na Západním břehu Jordánu.

Jeruzalém - Palestinci nejsou podle amerického prezidenta Donalda Trumpa ochotni usilovat o mír. Stejné pochyby ale vyjádřil také o Izraeli. "Co se Izraele týče, nejsem si jist, zda i on je připraven jednat o míru. Takže musíme vyčkat a sledovat, co se stane," řekl šéf Bílého domu v rozhovoru, který dnes otiskl izraelský list Israel Hajom.

Obě strany budou muset podle Trumpa udělat významné kompromisy, chtějí-li dospět k míru. K dotazu na židovské osady na Západním břehu Jordánu americký prezident uvedl, že komplikují mírové úsilí a Izrael by měl v tomto ohledu jednat obezřetně.

Po svém nástupu do funkce svěřil Trump blízkovýchodní agendu svému zeti Jaredu Kushnerovi a očekává se, že USA předloží své návrhy pro mírový proces. Na dotaz k tomuto tématu Trump řekl, že "se uvidí".

Americký prezident v rozhovoru také sdělil, že své prosincové rozhodnutí uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele považuje za nejdůležitější bod ve svém dosavadním prezidentském období. Právě kvůli jeho uznání Jeruzaléma za izraelské hlavní město Palestinci odmítli USA jako nestranného zprostředkovatele mírového procesu. Washington se tím podle nich přiklonil jednoznačně na stranu Izraele.