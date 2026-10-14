„Jaký prezident tohle udělá?L Trump parodoval tragickou smrt duševně nemocného muže

Trump zveřejnil na sociální síti AI generované video, na kterém zápasí a přátelí se s usmívajícím se tygrem
V zoologické zahradě ve Velké Británii roztrhal tygr duševně nemocného muže, který k němu vlezl do výběhu. Video incidentu se rychle rozšířilo, načež rodina muže žádala veřejnost, aby se sdílením přestala. Americký prezident Donald Trump reagoval po svém. Poté co sdílel původní video, zveřejnil i verzi, kde ukázal, jak by to mohlo vypadat, kdyby za nebezpečnou šelmou vlezl on.
V sobotu zemřel 23letý Brit William Chapman poté, co vlezl do výběhu tygrů v Yorkshire Wildlife parku nedaleko britského Doncasteru.
Napadl ho tam 200kilogramový tygr ussurijský jménem Altai. Znepokojivé záběry útoku se následně začaly rychle šířit po internetu.
V úterý rodina zemřelého ve svém prohlášení uvedla, že se Chapman „po řadu let potýkal se závažnými psychickými problémy“ a lékaři mu předepisovali silné léky.
O tom, jakou roli mohla jeho zdravotní historie sehrát při jeho smrti, má podle příbuzných rozhodnout koroner, informovala agentura Reuters.
Rodina vyzvala k pietě, Trump pokračoval
Rodina zároveň vyzvala veřejnost, aby přestala šířit záběry útoku. Jejich zveřejňování a další šíření jí podle prohlášení způsobuje v mimořádně těžké chvíli vážné utrpení.
Rodina to uvedla i poté, co se i americký prezident Donald Trump stal jedním z mnoha uživatelů, co Chapmanovy poslední chvíle na sociálních sítích sdíleli.
Trump video doprovodil komentářem: „S přírodou si nikdy nezahrávejte! Prezident DJT.“ Původní záběry později zveřejnil také účet Bílého domu na síti X s názvem Rapid Response 47.
Jenže ani po výzvě rodiny Trumpův zájem o tragédii mladého muže neopadl. Následně v úterý večer sdílel video vytvořené pomocí umělé inteligence, kde místo Chapmana je ve výběhu s tygrem Donald Trump.
Nebezpečný tygr podle Trumpa
Na rozdíl od případu mladého Brita ale video nekončí tragicky. Americký prezident na něm sice ukazuje stejné gesto, které na videu ukazoval i Chapman, následně ale ussurijského tygra přemůže, povalí a nakonec se spolu spřátelí. Záběry doprovází píseň The Lion Sleeps Tonight od skupiny The Tokens.
Někteří uživatelé, kteří reagovali na příspěvek Bílého domu na síti X, označili Trumpova videa za „odporná“ a „zvrácená“. Kritizovali také to, že prezident zveřejnil záběry muže, jehož rodina truchlí nad jeho smrtí, informoval ve středu server Euronews.
„Rodina truchlí a vy se rozhodnete zveřejnit poslední chvíle jejího příbuzného celému světu,“ napsal jeden z uživatelů.
„Co je s tebou, sakra, špatně?! Tohle je odporné. Jaký prezident něco takového zveřejňuje? Aha, ten samý, který chce živě vysílat veřejnou popravu. Jsi duševně nemocný,“ citovala britská stanice LBC dalšího rozhořčeného komentujícího. Ten narážel na plánovanou popravu Nidala Hasana, kterou chce americké ministerstvo obrany živě vysílat na internetu.
Trump již v minulosti čelil kritice za kontroverzní příspěvky na sociálních sítích. Patřila mezi ně videa vytvořená pomocí umělé inteligence, která zesměšňovala menšiny, i příspěvky zobrazující rodinu bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy jako opice.
Kritiku vyvolal také obrázek, na němž se Trump zobrazil jako papež nebo jako Ježíš Kristus. Ten později po negativních reakcích ze strany náboženských skupin smazal.
O příspěvky na Trumpově síti Truth Social se nestará výhradně sám prezident. Podle britského serveru The Independent mu s jejich přípravou a zveřejňováním pomáhá mimo jiné osobní asistentka Natalie Harpová. Ta podle médií předkládá Trumpovi návrhy příspěvků ke schválení a následně je vkládá na jeho účet.
Prezident však část příspěvků zveřejňuje osobně. Kdo konkrétně zajistil zveřejnění videí s Chapmanem, není známo.