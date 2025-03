Trumpův triumf. Jak vypadají přístavy, které v Panamském průplavu kupují Američané

Donald Trump se dočkal. Američané získají kontrolu nad klíčovou vodní cestou, Panamským průplavem. Dva hlavní přístavy na obou koncích průplavu koupí za 22,8 miliardy dolarů (534 miliard korun) konsorcium vedené americkou investiční společností BlackRock. Posvětit původní nabídku měl přímo Bílý dům. Jak to v přístavu nyní vypadá, se můžete podívat ve fotogalerii.

"Panamský průplav byl vybudován Američany pro Američany, ne pro jiné, jiní ho ale mohli využívat," hlásal v noci na středu prezident USA Donald Trump při svém projevu v Kongresu s tím, že přístav byl postaven za obrovskou cenu americké krve a bohatství.

Zároveň oznámil, že velká americká společnost kupuje dva hlavní přístavy Cristóbal a Balboa. Na mysli měl investiční společnost BlackRock, která vede konsorcium, do nějž spadají také společnosti Global Infrastructure Partners a Terminal Investment Limited.

Převzetí panamských přístavů podle expertů fakticky znamená získání americké kontroly nad klíčovým logistickým vodním uzlem, což si Trump velmi přál. Už při své lednové inauguraci tvrdil, že v Panamském průplavu mají až příliš velký vliv Číňané. Panamská vláda, který průplav provozuje, to odmítla.

Podle agentury Reuters průplav dlouhý zhruba 82 kilometrů loni využilo přibližně 12 tisíc lodí. Když jde vše dobře, proplout mohou za 8 až ⁠⁠⁠⁠⁠⁠10 hodin, kvůli omezené kapacitě a čekání se však tato doba prodlužuje spíše na 20 až 30 hodin. Celkově místem, který spojuje Atlantský a Tichý oceán, proplouvají asi čtyři procenta světového námořního obchodu a více než 40 procent kontejnerové dopravy v USA.

"Trump dělal hluk, vyvinulo to tlak"

Dosavadním vlastníkem dvou hlavní přístavů v průplavu byla společnost CK Hutchison se sídlem v Hongkongu. "Chtěl bych zdůraznit, že transakce je čistě obchodní povahy a nijak nesouvisí s nedávnými politickými zprávami," uvedl podle agentury Reuters jeden z ředitelů společnosti Frank Sixt.

Britský deník The Financial Times však s odkazem na své zdroje informuje, že Trumpův nátlak nějakou roli velice pravděpodobně sehrál. "Když prezident Trump vyhrál a začal dělat hluk o anexi Kanady, Grónska a Panamy, vyvinulo to tlak," řekl listu jeden z anonymních zdrojů s vysvětlením, že CK Hutchison "si uvědomila, že je to politický bolehlav, se kterým chtějí něco udělat".

Podle britského listu generální ředitel společnosti BlackRock Larry Fink dokonce předem informoval Trumpa a další hlavní představitele jeho administrativy, že má o přístavy zájem. A čekal na jejich souhlas. "Pokud by konsorcium nedostalo z Bílého domu zelenou, tak by svou nabídku nepodalo," uvedl zdroj The Financial Times.

Samotná společnost BlackRock je jedním z největších správců aktiv na světě. Její fond dosahuje hodnoty 11,6 bilionu dolarů (přes 271 bilionů korun), což je podle zpravodajské stanice CNN zhruba 40 procent hrubého domácího produktu USA. Podle agentury Bloomberg koupí BlackRock od CK Hutchison celkem 43 přístavů se 199 kotvišti ve 23 zemích.

Samotná Panamský průplav začali v 19. století stavět Francouzi, avšak mezi lety 1904 až 1914 ho dokončili Američané, kteří jej vlastnili až do roku 1999, kdy jeho provoz na základě smlouvy převzala získala Panama. Na historické snímky ze stavby se podívejte zde.