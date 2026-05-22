Přeskočit na obsah
Benative
22. 5. Emil
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Trump oznámil, že USA vyšlou do Polska dalších 5000 vojáků

ČTK

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek na sociální síti oznámil vyslání dalších 5000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským prezidentem Karolem Nawrockým. Trump neuvedl žádné další podrobnosti, a proto není zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí.

Americký prezident Donald Trump. Foto z 2. května 2026.
Americký prezident Donald Trump.Foto: REUTERS
Reklama

"Na základě úspěšného zvolení nynějšího polského prezidenta Karola Nawrockého, kterého jsem s hrdostí podpořil, a našich vztahů s ním s potěšením oznamuji, že Spojené státy vyšlou do Polska dalších 5 000 vojáků," napsal Trump na své síti Truth Social.

Podle agentury AFP není jasné, zda má Trump na mysli plánované nasazení, které bylo dříve odloženo. Média minulý týden informovala o zrušeném vyslání bojového uskupení tankové brigády do Polska.

Související

Agentura Reuters tehdy s odvoláním na nejmenované americké činitele uvedla, že Spojené státy zrušily záměr dočasně vyslat do Polska 4000 vojáků ze základen v USA.

Polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v úterý po telefonátu se svým americkým protějškem Petem Hegsethem uvedl, že nebylo přijato žádné rozhodnutí o snížení vojenských kapacit USA v Polsku.

Reklama
Reklama

Spojené státy přehodnocují svou vojenskou přítomnost v Evropě a již delší dobu se očekává, že ji omezí, a to s ohledem na Trumpův požadavek, aby NATO převzalo větší roli při obraně kontinentu. Trumpa také rozhořčilo, že se evropští spojenci odmítli zapojit do války proti Íránu. Některá média uvedla, že americký prezident chce některé z evropských zemí potrestat, mimo jiné stažením amerických vojáků. Pentagon před třemi týdny oznámil, že sníží o 5000 počet vojáků působících v Německu.

Ke konci loňského roku bylo v Evropě přibližně 85.000 amerických vojáků. Podle informací agentury DPA z amerických vojenských kruhů se v Polsku v polovině května měsíce nacházelo přibližně 7400 vojáků. Většina z nich pravidelně rotuje mezi různými americkými vojenskými základnami v Evropě.

Mohlo by vás také zajímat: Schillerová dala jasně najevo, co si myslí o sudetských Němcích v Brně. Bojí se násilí

Schillerová dala jasně najevo, co si myslí o sudetských Němcích v Brně. Bojí se násilí | Video: Radek Bartoníček
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Španělský krimi seriál Berlín a Dáma s hranostajem (2026) režíroval Albert Pintó.
Španělský krimi seriál Berlín a Dáma s hranostajem (2026) režíroval Albert Pintó.
Španělský krimi seriál Berlín a Dáma s hranostajem (2026) režíroval Albert Pintó.

Nenechte si ujít: Oddechová krimi Berlín a Dáma s hranostajem či koncert Johna 5

Filmová sci-fi Mandalorian a Grogu, druhá řada seriálu ze světa krimi Papírový dům, v němž se zloděj Berlín a jeho parta pokouší ukrást da Vinciho obraz, koncert amerického kytaristy a spolupracovníka Marilyna Mansona, nové nastudování groteskní satiry inspirované rokem 1948 v Československu či výstava obrazů zachycujících lidské postavy i další organismy ve fázi proměny.

Turkey's main opposition Republican People's Party leader Ozgur Ozel addresses the media in Ankara
Turkey's main opposition Republican People's Party leader Ozgur Ozel addresses the media in Ankara
Turkey's main opposition Republican People's Party leader Ozgur Ozel addresses the media in Ankara

Turecký soud zbavil funkce předsedu opoziční strany CHP, ta se odvolala

Soud v Ankaře ve čtvrtek zrušil výsledky vnitrostranických voleb hlavní turecké opoziční strany z roku 2023. Předsedu Lidové republikánské strany (CHP) Özgüra Özela má podle soudu nahradit jeho předchůdce Kemal Kiliçdaroglu. Představitel poslaneckého klubu CHP verdikt označil za pokus o převrat prostřednictvím justice.

Schůze vlády, Tomio Okamura
Schůze vlády, Tomio Okamura
Schůze vlády, Tomio Okamura

Spor kvůli ebole štěpí vládu. Okamura ukázal na „viníka“, mluví o ohrožení země

Rýsuje se další koaliční roztržka. Tentokrát kvůli pacientovi s podezřením na ebolu, kterého se Česko ujalo na žádost USA. „Absolutně s tím nesouhlasím. Ani se o tom nehlasovalo na vládě,“ opřel se do rozhodnutí šéf hnutí SPD Tomio Okamura. Vinu dává ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (ANO), který tento krok obhajuje jako pomoc strategickému spojenci.

Germany Munich Security Conference
Germany Munich Security Conference
Germany Munich Security Conference

USA chtějí vyhostit sestru šéfky kubánského impéria Gaesa. Rubio ji označil za hrozbu

Americké imigrační úřady zadržely a hodlají vyhostit sestru šéfky kubánského konglomerátu Gaesa, oznámil ve čtvrtek večer (v noci na pátek SELČ) americký ministr zahraničí Rubio. Gaesa je holding s aktivy v hodnotě miliard dolarů a s neprůhlednou strukturou, který formálně spravuje kubánská armáda, ale fakticky ho ovládají příbuzní a věrní spojenci dlouholetého kubánského lídra Raúla Castra.

Reklama
FA Cup - Quarter Final - West Ham United v Leeds United
FA Cup - Quarter Final - West Ham United v Leeds United
FA Cup - Quarter Final - West Ham United v Leeds United

Pro Součka se rýsuje zázračný příběh. West Hamu jinak hrozí problémy obřích rozměrů

Kladiváři zírají do hluboké propasti. Záchranu před pádem z anglické Premier League už si fotbalisté West Hamu United nejsou schopni zajistit vlastními silami. Před posledním zápasem jsou v kritické situaci a musejí spoléhat na cizí pomoc. Pokud by skutečně přišla, prožila by celá fotbalová Anglie zázračný a symbolický příběh. A sportovní tragédii by kousal Tottenham.

Reklama
Reklama
Reklama