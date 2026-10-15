Trump otočil. Poprava texaského střelce nebude přenášena živě

Poprava někdejšího armádního psychiatra Nidala Hasana, který v roce 2009 zabil na vojenské základně v Texasu 13 lidí a dalších 32 zranil, nakonec nebude přenášena živě. Na své sociální síti Truth Social to ve čtvrtek oznámil americký prezident Donald Trump. Dodal, že vojenskou popravu, která bude provedena zastřelením popravčí četou, budou moci sledovat rodiny obětí.
O tom, že se Pentagon chystá popravu streamovat, původně informoval ministr obrany Pete Hegseth. Podle zdrojů zpravodajského webu CNN Trump tehdy nevěděl, že odsouzený je ochrnutý od pasu dolů a používá invalidní vozík, protože jej bezpečnostní složky při zákroku v roce 2009 postřelily do zad. Představa, že by Pentagon živě vysílal popravu vozíčkáře, se podle zdroje CNN Trumpovi nelíbila.
"Nidal Malik Hasan, bývalý major americké armády, který se stal zrádcem, je velmi zlý a krutý člověk, jenž zabil 13 lidí, včetně těhotné vojačky, která zemřela spolu se svým nenarozeným synem, a velmi vážně zranil dalších 32 nevinných lidí," uvedl Trump.
"Myslím si, že přímý přenos popravy, který by mohli sledovat všichni, mohl být silným odstrašujícím prostředkem pro celý svět, který by tak mohl být svědkem toho, jak Amerika zachází s teroristy a špínou, jako je Hasan; mnoho velmi dobrých lidí by však raději nechtělo sledovat, jak umírá, ať už prostřednictvím přímého přenosu, nebo jakýmkoli jiným vizuálním prostředkem," dodal.
Uvedl také, že Hasan bude podle plánu popraven zastřelením a že to nebude vysíláno živě. Rodiny obětí ale budou podle prezidenta mít možnost popravu sledovat osobně, pokud o to projeví zájem.
Major a armádní psychiatr Hasan, muslim narozený v USA, útočil na základně americké armády v texaském Fort Hoodu. U soudu prohlásil, že jeho čin byl odvetou za nasazení amerických vojáků v Afghánistánu. Palbu doprovázel výkřiky "Bůh je velký" v arabštině. V roce 2013 byl Hasan, který je v důsledku tehdejšího zranění na dolní polovině těla ochrnutý a pohybuje se na vozíku, odsouzen k trestu smrti.
Původní oznámení Pentagonu, že bude poprava přenášena živě, vyvolalo kritiku demokratů i řady Trumpových republikánů, kteří tvrdili, že by on-line přenos popravy mohl vést k radikalizaci.
Viceprezident J.D. Vance na otázku, jak se veřejná poprava slučuje s jeho křesťanskou vírou, odpověděl, že odsouzený brutálně zavraždil mnoho nevinných lidí, ale zároveň dodal, že pokud se bude poprava vysílat živě, nebude ji sledovat.
Mohlo by vás také zajímat: Na přímý pokyn shora. Musk řekl, kdo rozhodl o výpadku na Ukrajině
Zadrželi šéfa vlivného ruského média. Jeho podřízený psal o korupci kremelských špiček
Sergej Sokolov, šéfredaktor nezávislého ruského listu Novaja gazeta, který byl ve čtvrtek po domovní prohlídce zadržen a odvezen k výslechu, se vrátil do redakce. List, který je ruskými úřady označován za takzvaného zahraničního agenta, o tom informoval na platformě Telegram. Vyšetřování se podle médií týká nezákonného nakládání s osobními údaji.
Húsíové vypálili několik raket na palác v Adenu. Cílem mělo být vojenské velitelství
Jemenští proíránští povstalci Húsíové vypálili několik raket na prezidentský palác v jihojemenském Adenu, kam se v roce 2015 uchýlila mezinárodně uznávaná vláda. Húsíové podle agentury AFP uvedli, že cílem útoku bylo vojenské velitelství v prezidentském paláci. Dva vládní představitelé agentuře Reuters řekli, že jemenský premiér a ministři, kteří byli v prezidentském komplexu, vyvázli bez újmy.
Co přinese počasí o víkendu: v Alpách sníh, v Česku prohloubení problému
Polovina října bude ve znamení tereziánského léta. Obloha bude jasná až polojasná a podle meteorologů bude o víkendu „relativně teplo“. A ani pršet příliš nebude. I když počasí bude stále přát výletům, nedostatek srážek znamená, že se jen tak nezlepší situace se suchem, které trápí Česko.
Miliardář Vítek prodává mrakodrap Spire ve Varšavě. Hodnota nemovitosti je 372 milionů eur
Skupina CPI Property Group (CPIPG) Radovana Vítka prodává mrakodrap Spire ve Varšavě, který vlastní přes svou rakouskou společnost CPI Europe (dříve Immofinanz). Hodnota nemovitosti je podle firmy 372 milionů eur (přibližně devět miliard korun), napsal ve čtvrtek server Seznam Zprávy. Jde podle něj o nejcennější budovu CPI, která generuje výnos.
Policie odvolala pátrání po nebezpečném muži, který těžce zranil ženu
Policie ve čtvrtek odpoledne odvolala pátrání po třiačtyřicetiletém muži, kterého podezírá z pokusu o vraždu na Uherskohradišťsku. Zdali se policistům muže podařilo dopadnout, policejní mluvčí Šárka Trnková ČTK nepotvrdila, ani nevyvrátila. Podrobnosti o případu by policie měla zveřejnit v pátek.