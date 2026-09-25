Trump oznámil „masivní“ dohodu s Lukašenkem. Ten ale jeho plán rychle poslal k ledu

Americký prezident Donald Trump tento týden oznámil, že Spojené státy „pracují na obří dohodě“ s Běloruskem. Ta má podle něj zajistit výrazně nižší ceny zemědělských surovin, než za jaké je Spojené státy kupují od Kanady. Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko – známý i jako „poslední evropský diktátor“ – ale překvapivě odmítl, že by taková dohoda byla možná.
„Spojené státy pracují na obří dohodě týkající se nákupu potaše z Běloruska. Cena by byla výrazně nižší než ta, kterou v současnosti platíme Kanadě,“ napsal v pondělí Trump na své sociální síti Truth Social. Dohoda podle něj bude „velmi dobrou zprávou pro naše farmáře a chovatele,“ dodal.
Potaš, tedy draselná sůl používaná jako hnojivo, patří mezi klíčové zemědělské suroviny. Největším světovým producentem i dodavatelem je přitom Kanada a kolem poloviny jejího vývozu míří právě do Spojených států.
Spojené státy jsou na dovozu potaše silně závislé. Zhruba 80 procent potaše používané v americkém zemědělství přitom pochází právě z Kanady, uvádí Canadian Press. Podle dostupných informací není jisté, jak velký podíl by měla Trumpem avizovaná „masivní“ dohoda nahradit.
Lukašenkovo lakonické „ne“
Trumpovo oznámení ale vzápětí narazilo na problém, píše americký list The Hill. Odmítl ho totiž obratem běloruský prezident Alexandr Lukašenko. „I kdybychom chtěli dodávat další potaš na západní trhy, jednoduše na to nemáme žádné objemy – všechno je nasmlouvané,“ uvedl běloruský vládce v pondělí.
Lukašenkova slova nicméně neznamenají, že se běloruský potaš do USA nevyváží. Dodávky byly v září po uvolnění amerických sankcí obnoveny, běloruský vůdce ale už tehdy upozornil, že na výrazné zvýšení objemu nemá kapacitu.
Trumpův plán a rozpor v tvrzení obou vůdců přichází v době, kdy se zhoršují vztahy Washingtonu s Ottawou, tradičním spojencem USA, a zároveň se Bílý dům snaží normalizovat vztahy s Minskem. Za postupným sbližováním stojí především prezidentův zvláštní zmocněnec pro Bělorusko John Coale.
Americká administrativa v posledních měsících postupně uvolňuje některé sankce. Výraznou roli při tom hraje propouštění politických vězňů. Coale se během jednání s Lukašenkem zasadil o propuštění stovek lidí, mezi nimiž byl také manžel přední běloruské opoziční představitelky Svjatlany Cichanouské.
Organizace na ochranu lidských práv, běloruští disidenti i někteří propuštění vězni ale tvrdí, že Lukašenko provozuje jakýsi „kolotoč“ – propouští část politických vězňů, ale současně zatýká nové odpůrce režimu. Sám Lukašenko ovšem takové výhrady odmítá. Při nedávném setkání s Coalem prohlásil, že „v Bělorusku nejsou žádní političtí vězni“.
Alexandr Lukašenko, který stojí v čele země od roku 1994 a bývá označován za „posledního evropského diktátora“, zůstává stále pod rozsáhlými západními sankcemi. Ty souvisejí především s potlačením masových protestů po prezidentských volbách v roce 2020 a s jeho podporou ruské invaze na Ukrajinu.
Evropské země Bělorusko zároveň obviňují z dalších hybridních aktivit namířených proti nim.
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