Trump oznámil konec americké vojenské pomoci Izraeli, podle něj má přijít už letos

Spojené státy na konci roku přestanou poskytovat vojenskou pomoc Izraeli, prohlásil v úterý americký prezident Donald Trump v rozhovoru se stanicí Fox News. Podle svých slov se na tom dohodl s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem.
Šéf Bílého domu oznámení učinil v den voleb do Kongresu s tím, že někteří demokratičtí politici využívali americkou finanční podporu Izraele jako záminku ke kritice republikánů. Izrael už podle Trumpa pomoc Washingtonu nepotřebuje.
„Co se týče poskytování peněz Izraeli, s Bibim jsme dříve uzavřeli dohodu, že budeme Izraeli dávat čtyři miliardy dolarů (87 miliard Kč) ročně. A před několika měsíci jsme se dohodli, že s tím přestaneme,“ řekl Trump. Ukončení pomoci podle něj přijde na konci letošního roku. USA opět Izraeli pomohou, pokud to bude potřebovat, dodal.
Izrael si bude podle Trumpa moci nadále od USA zbraně kupovat. „Mohou si koupit, co chtějí. Stejně tak Evropa. Vyrábíme nejlepší zbraně na světě,“ řekl Trump.
Memorandum o porozumění, které Izraeli zajišťuje roční vojenskou pomoc v hodnotě 3,8 miliardy dolarů, má vypršet v roce 2028, píše agentura Reuters. Nyní se podle ní jedná o dalším vývoji poskytování pomoci klíčovému spojenci USA. Netanjahu v květnovém rozhovoru se stanicí CBS News řekl, že doufá, že se Izrael do deseti let obejde bez americké vojenské podpory.
Podpora Izraele mezi Američany od začátku války v Pásmu Gazy v roce 2023 klesá, a to zejména mezi demokraty. V demokratických primárkách uspěla řada progresivních kandidátů, kteří otevřeně kritizují Izrael. Trump v této souvislosti zmínil Abdula El-Sayeda, demokratického kandidáta do Senátu za Michigan. Dlouhodobou americkou pomoc Izraeli navíc začínají zpochybňovat i někteří umírněnější demokraté.
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