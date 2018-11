Trump označil za svůj úspěch údajný pokles obliby médií v USA

Americký prezident Donald Trump považuje za jeden ze svých největších úspěchů v nejvyšší státní funkci snížení obliby médií mezi Američany. Řekl to v rozhovoru pro konzervativní server Daily Caller. Trump věří, že veřejnost v USA začíná chápat, že mnoho médií šíří falešné zprávy.

Jmenovitě prezident za šiřitele vymyšlených informací označil celostátní televize CNN, ABC, CBS a NBC. S první z nich prezidentská kancelář vede soudní spor, který vyvolalo odebrání akreditace ke vstupu do Bílého domu zpravodaji CNN Jimu Acostovi, který se na nedávné tiskovce dostal s Trumpem do sporu. Okresní soud ve Washingtonu rozhodnutí o předběžném opatření, plánovaném na dnešek, odložil na pátek. CNN žádá, aby soud uložil Bílému domu Acostovu akreditaci bezodkladně obnovit.

"Pohleďte, co se děje kolem falešných zpráv, a lidé to chápou," řekl prezident americkému serveru. "Než jsem se stal prezidentem, měly (kritizované televize) vysokou oblibu, takže si myslím, že je to můj velký úspěch. Jejich obliba je nízká jako nikdy," konstatoval. Dodal, že on sám má dobré preference "a nikdo o tom nepíše".

Statistická data ze sociologických průzkumů ale prezidentova slova o klesající důvěře v média nepotvrzují. Podle srpnového průzkumu společnosti Poynter médiím důvěřuje 54 procent obyvatel USA, zatímco v roce 2016, kdy Trump vyhrál volby, to bylo jen 32 procent. Celostátním televizím důvěřuje 55 procent Američanů, 59 procent má důvěru v celostátní noviny a 47 věří zprávám na internetu.

Pokud jde o oblibu prezidenta, vydává o ní svědectví průměr z devíti průzkumů veřejného mínění, jak ho prezentuje server RealClearPolitics. Trumpovo působení v Bílém domě schvaluje 43,2 procenta Američanů a neschvaluje 52,9 procenta. Obliba předešlého prezidenta Baracka Obamy ve stejné etapě mandátu byla o něco nižší.

VIDEO: Trump se před kamerami ostře střetl s novinářem ze CNN