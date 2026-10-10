Trump označil udělení Nobelovy ceny za mír za „ostudné“. USA to Norsku nezapomenou

Spojené státy nezapomenou Norsku, že nedostaly Nobelovu cenu za mír. V pátek to prohlásil americký prezident Donald Trump, který rozhodnutí udělit ocenění jihoafrické právničce a někdejší soudkyni Mezinárodního trestního soudu (ICC) a Mezinárodního tribunálu pro Rwandu (ICTR) Navanethem „Navi“ Pillayové za hanebné a trapné. Napsala to v noci na sobotu agentura Reuters.
Trump, který už v loňském roce opakovaně vyzýval k tomu, aby Nobelovu cenu získal on sám, o letošní laureátce řekl, že ji nezná a že o ní nikdo nikdy neslyšel, napsala v noci na sobotu agentura Reuters.
„Pro Norsko a lidi, kteří toto ostudné a zahanbující rozhodnutí učinili, to je nesmazatelná skvrna,“ řekl Trump během předvolebního vystoupení ve městě Syracuse.
Reuters poznamenal, že Trump během svého kritického vyjádření vyjmenoval řadu konfliktů, o kterých řekl, že je vyřešil. Uvedl také, že pomohl zabránit válkám mezi Severní a Jižní Koreou, mezi Japonskem a Severní Koreou a mezi Čínou a Tchaj-wanem.
„Hrstka radikálních ideologů, kteří jsou protidemokratičtí a kteří jsou skutečnými nepřáteli civilizace, navždy zdiskreditovala Nobelovu cenu za mír. A my to nezapomeneme, Norsko,“ řekl americký prezident.
Pětaosmdesátiletá jihoafrická právnička s indickými kořeny byla obhájkyní Nelsona Mandely a dalších politiků bojujících proti apartheidu v její zemi, kde se poté stala první nebělošskou soudkyní vrchního soudu. Po svém působení u ICC a ICTR je v současnosti soudkyní Mezinárodního soudního dvora (ICJ), kde rozhoduje případ, v němž jsou barmské úřady obviněny z genocidy.
Podle Trumpa je však Pillayová záhadnou osobou. „Nikdy jsem o tom člověku neslyšel. Ani nikdo jiný,“ řekl. Podle AP také uvedl, že cenu měl získat on a ne „liberálka pracující pro OSN“.
Trump už loni kritizoval to, že Nobelovu cenu za mír tehdy dostala venezuelská opoziční politička a aktivistka María Corina Machadová. Machadová následně svou zlatou Nobelovu medaili Trumpovi věnovala Trumpovi ve snaze získat podporu pro své úsilí o demokratickou Venezuelu. Americký prezident se však rozhodl spolupracovat s nynější prezidentkou Delcy Rodríguezovou, která úřad převzala po Nicolási Madurovi, kterého na počátku ledna uneslo americké komando.
Mohlo by vás také zajímat: Americký prezident Donald Trump vítá čínského prezidenta Si Ťin-pchinga během jeho státní návštěvy v USA
ŽIVĚ Komunální a senátní volby pokračují druhým dnem, volit se může do 14 hodin
V Česku v sobotu v 08:00 začal závěrečný den hlasování v letošních komunálních volbách. Na části území státu jsou spojené s úvodním kolem rozhodování o třetině senátorů. Po noční přestávce mohou do volebních místností zavítat ti, kteří tak neučinili v pátek. Mají na to šest hodin.
Trump se dohodl s Putinem na dodávkách nafty. Ještě nedávno přitom Rusko trestal sankcemi
Rusko okamžitě dodá na americký a světový trh přes 300 tisíc tun nafty, v dalších měsících pak budou následovat ještě vyšší dodávky. Oznámil to v pátek americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social. Uvedl, že dohodu o dodávkách sjednal během telefonického rozhovoru s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, který označil za velmi úspěšný.
Součkova ostrá obžaloba překvapila Anglii. Píše se o nejbizarnějším rozhodnutí
Nastoupil poprvé po více než třech měsících. Premiérově se v dresu West Hamu představil v tvrdé džungli jménem Championship - druhé nejvyšší anglické soutěži. Proti Queens Park Rangers odehrál jen první poločas a stal se smutným hrdinou v jednom z klíčových momentů. Tomáš Souček se ocitl v centru pozornosti anglického fotbalu. Píše se o skandálním rozhodnutí sudího.
Trump se dohodl s Putinem o naftě. Nic dobrého to nepřinese, zuří Zelenskyj
Americký prezident Donald Trump oznámil dohodu s Vladimirem Putinem. Nejde ale o mír ani příměří. Rusko má dodat na americký a světový trh miliony tun nafty. Washington zároveň vydal dočasnou licenci, která povoluje transakce spojené s prodejem, přepravou a dovozem ruské nafty do USA.
Bartůňkovou v semifinále zradil servis. Siniaková bude bojovat o jubilejní titul
Nikola Bartůňková prohrála v semifinále turnaje v Pekingu se světovou pětkou Mirrou Andrejevovou z Ruska 2:6, 2:6. Světová jednička Kateřina Siniaková si na stejném turnaji zahraje o jubilejní 40. titul ve čtyřhře. Do finále prošla s domácí tenistkou Čang Šuaj, s níž může na okruhu WTA získat třetí letošní a celkově čtvrtý společný titul.