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Zahraničí

Trump označil Island na mapě za součást USA. Reykjavík si kvůli tomu předvolal velvyslance

ČTK
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Island si předvolal amerického velvyslance poté, co americký prezident Donald Trump v pondělí na své sociální síti sdílel obrázek s mapou, na níž jsou Island i další země zobrazeny pod vlajkou Spojených států. Informovala o tom islandská veřejnoprávní stanice RÚV.

Obrázek s mapou, který sdílel americký prezident Donald Trump na své sociální síti.
Obrázek s mapou, který sdílel americký prezident Donald Trump na své sociální síti. Foto: Truth Social/Donald Trump – DONALD J TRUMP via Truth Social
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Na mapě sdílené americkým prezidentem jsou pod vlajkou USA nejen Spojené státy, ale i Kanada, Grónsko, Mexiko, Island, Střední Amerika a Karibik. Celé území je pak označeno za Spojené státy americké. Trump obrázek na své sociální síti Truth Social zveřejnil bez vysvětlení.

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Šéfka islandské diplomacie Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttirová v pondělí předvolala amerického velvyslance na Islandu Billyho Longa, který do funkce oficiálně nastoupil v srpnu. Islandská diplomacie sdělila RÚV, že velvyslanci dala jasně najevo, že "příspěvek byl naprosto nevhodný".

Americké ministerstvo zahraničí, americké velvyslanectví v Kodani a Reykjavíku a americký konzulát v Nuuku na žádosti agentury Reuters o vyjádření okamžitě nereagovaly. Na žádost o komentář neodpovědělo ani islandské ministerstvo zahraničí.

Trumpovy ambice nekončí u Grónska

Trumpova tvrzení z posledních let, že USA musí získat Grónsko, poloautonomní dánské území, vyvolala napětí mezi Washingtonem a Kodaní, a v širším měřítku i v celé Evropě. USA a Dánsko přitom patří k zakládajícím členům NATO.

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Island koncem srpna v referendu hlasoval proti obnovení přístupových jednání s Evropskou unií. Někteří zastánci zahájení jednání uváděli obavy o spolehlivost USA jako důvod pro zvážení užších vazeb s EU. Podle analytiků ale nakonec výsledek ovlivnily domácí ekonomické obavy.

Trump příspěvek s mapou sdílel krátce poté, co předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová při návštěvě Grónska oznámila, že EU poskytne Grónsku investiční balíček 200 milionů eur (4,8 miliardy korun).

Finanční prostředky budou určeny na letošek a na rok 2027 a směřovat mají do řady oblastí od vzdělávání a rybolovu až po lepší satelitní a kabelové připojení, vodní energetiku nebo kritické nerostné suroviny.

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Dánská premiérka Mette Frederiksenová dánské tiskové agentuře v Nuuku sdělila, že Grónsko vyslalo jednoznačný vzkaz. "Grónská vláda i grónský lid opakovaně prohlásili, že nechtějí být Američany," řekla. "Doufám, že o tom nikdo nepochybuje, ať už ve Spojených státech, nebo ve zbytku světa," dodala.

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