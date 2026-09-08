Trump označil Island na mapě za součást USA. Reykjavík si kvůli tomu předvolal velvyslance

Island si předvolal amerického velvyslance poté, co americký prezident Donald Trump v pondělí na své sociální síti sdílel obrázek s mapou, na níž jsou Island i další země zobrazeny pod vlajkou Spojených států. Informovala o tom islandská veřejnoprávní stanice RÚV.
Na mapě sdílené americkým prezidentem jsou pod vlajkou USA nejen Spojené státy, ale i Kanada, Grónsko, Mexiko, Island, Střední Amerika a Karibik. Celé území je pak označeno za Spojené státy americké. Trump obrázek na své sociální síti Truth Social zveřejnil bez vysvětlení.
Šéfka islandské diplomacie Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttirová v pondělí předvolala amerického velvyslance na Islandu Billyho Longa, který do funkce oficiálně nastoupil v srpnu. Islandská diplomacie sdělila RÚV, že velvyslanci dala jasně najevo, že "příspěvek byl naprosto nevhodný".
Americké ministerstvo zahraničí, americké velvyslanectví v Kodani a Reykjavíku a americký konzulát v Nuuku na žádosti agentury Reuters o vyjádření okamžitě nereagovaly. Na žádost o komentář neodpovědělo ani islandské ministerstvo zahraničí.
Trumpovy ambice nekončí u Grónska
Trumpova tvrzení z posledních let, že USA musí získat Grónsko, poloautonomní dánské území, vyvolala napětí mezi Washingtonem a Kodaní, a v širším měřítku i v celé Evropě. USA a Dánsko přitom patří k zakládajícím členům NATO.
Island koncem srpna v referendu hlasoval proti obnovení přístupových jednání s Evropskou unií. Někteří zastánci zahájení jednání uváděli obavy o spolehlivost USA jako důvod pro zvážení užších vazeb s EU. Podle analytiků ale nakonec výsledek ovlivnily domácí ekonomické obavy.
Trump příspěvek s mapou sdílel krátce poté, co předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová při návštěvě Grónska oznámila, že EU poskytne Grónsku investiční balíček 200 milionů eur (4,8 miliardy korun).
Finanční prostředky budou určeny na letošek a na rok 2027 a směřovat mají do řady oblastí od vzdělávání a rybolovu až po lepší satelitní a kabelové připojení, vodní energetiku nebo kritické nerostné suroviny.
Dánská premiérka Mette Frederiksenová dánské tiskové agentuře v Nuuku sdělila, že Grónsko vyslalo jednoznačný vzkaz. "Grónská vláda i grónský lid opakovaně prohlásili, že nechtějí být Američany," řekla. "Doufám, že o tom nikdo nepochybuje, ať už ve Spojených státech, nebo ve zbytku světa," dodala.
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Nezaměstnanost v Česku v srpnu zůstala na červencových pěti procentech
Nezaměstnanost v Česku v srpnu činila pět procent, zůstala tak stejná jako v červenci. Úřady práce na konci srpna evidovaly 373.891 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 6545 více než o měsíc dříve.
Podivná srážka u Kurska a úder ze tmy na Krymu. Ruské letectvo sčítá ztráty
„Je to dárek ke Dni vojenské rozvědky Ukrajiny,“ píše se na stránkách ukrajinské vojenské rozvědky HUR, která v pondělí slavila svůj den. „A svátek bez dárků není svátek.“ Tím dárkem je ruský letoun Su-24, který operativci HUR zasáhli na Krymu. A tím černý den pro ruské letectvo neskončil.
Po louverské loupeži další úder. Z muzea Renoira ve Francii zmizela díla za 218 milionů
Z muzea Pierra-Augusta Renoira v Cagnes-sur-Mer na jihovýchodě Francie byla ukradena nejméně čtyři díla. Bezpečnostní kamery v noci na úterý zachytily dva zloděje, kteří jedno z děl na útěku nechali na místě. Starosta města odhadl hodnotu artefaktů na devět milionů eur (asi 218 milionů korun).
V Kadani kvůli hrozbě bomby evakuovali 240 lidí. Policie výbušninu nenašla
Policisté v úterý ráno kvůli anonymní výhrůžce bombou evakuovali z nemocnice v Kadani na Chomutovsku zhruba 240 lidí, včetně pacientů na lůžkách. Objekt prohlédli, bombu nenašli. Bezpečnostní opatření v okolí nemocnice, která je na kraji Chomutova, zatím trvají. Na místě je pyrotechnik a kynolog se psem vycvičeným k vyhledávání výbušnin. Informovala o tom policie na síti X.
Lidl v Kladně zachvátil rozsáhlý požár. Škoda je 120 milionů, hasiči dál dohašují
V Kladně od půlnoci hořel supermarket Lidl, zasahovaly desítky hasičů a větší množství techniky. Škoda je předběžným odhadem 120 milionů korun. Před 2:30 dostali hasiči rozsáhlý požár pod kontrolu a krátce před 5:00 snížili poplachový stupeň na druhý ze čtyř, původně platil třetí. Dopoledne pokračují v dohašování.