před 47 minutami

Americký prezident Donald Trump označil Evropskou unii za jednoho z mnoha nepřátel, které Spojené státy mají. Dodal, že na mysli má zejména obchod. Trump to řekl v sobotu v rozhovoru s televizí CBS News, která interview zveřejnila. Na dotaz moderátora, kdo jsou nyní největší nepřátelé Spojených států, Trump uvedl: "Myslím, že máme spoustu nepřátel. Myslím, že Evropská unie je nepřítel, za to, co nám dělají v obchodě. Rusko je nepřítel v určitých ohledech. Čína je nepřítel ekonomicky. To ale neznamená, že jsou špatní. To neznamená nic. Znamená to, že jsou konkurenceschopní."

Připravujeme podrobnosti.