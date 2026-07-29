Trump otočil. Proč Zelenskyj v oválné pracovně předvedl obrat století?

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj našel recept na Donalda Trumpa. V Bílém domě včera převedl diplomatický obrat století. Z muže, kterého Trump loni nechal vyvést z kanceláře, se po hodinové schůzce za zavřenými dveřmi stal respektovaný partner. Kyjev naservíroval americkému prezidentovi společný boj proti Íránu, dálkové drony ničící ruské rafinerie a miliardový zbrojní byznys.
Vztah obou lídrů přitom ještě loni v únoru připomínal trosky. Trump tehdy po ostré hádce před televizními kamerami zmrazil veškerou vojenskou pomoc a Kyjev odepsal jako poraženého outsidera.
Začátek změny nastal při patnáctiminutovém setkání na pohřbu papeže Františka ve Vatikánu a definitivně se potvrdil teď, během washingtonského pohřbu senátora Lindseyho Grahama. Zelenskyj pochopil, jak Trump uvažuje. Podle analýzy Wall Street Journal Bílý dům jednoduše miluje vítěze a lidi, kteří umí udeřit.
Ukrajinci přinesli na stůl v oválné pracovně přesně to, co americký prezident chtěl slyšet. Financial Times poukazují na to, že Zelenskyj vsadil na Trumpovu touhu být spojován s úspěchem. Ukázal mu satelitní snímky hořících ruských energetických uzlů a výsledky útoku dálkových dronů, které ochromily flotilu ruských tankerů.
Posledním trumfem byl víkendový úder v Kaspickém moři, kde ukrajinský dron poslal ke dnu nákladní loď pašující íránské rakety. Pro Washington je to podle Wall Street Journal jasný důkaz ukrajinské užitečnosti v širším konfliktu s Íránem.
Zelenskyj navíc Trumpovi zabrnkal na strunu „America First“. Výsledkem debaty je dohoda o poskytnutí americké licence na domácí výrobu protiraketových střel pro systémy Patriot přímo na ukrajinském území. Deník The New York Times zdůrazňuje, že pro Trumpa jde o ideální obchod.
USA nemusí na Ukrajinu posílat peníze z kapes daňových poplatníků, ale naopak – korporace jako Lockheed Martin inkasují peníze za technologie. Kyjev přitom munici nutně potřebuje. Rusové jen za červenec odpálili na Ukrajinu rekordních 117 balistických střel.
Největší ironií celého příběhu je však role prominentní trumpovské influencerky Laury Loomer. Ta ještě nedávno označovala Ukrajinu za nacistický stát a Zelenského za „falešného Žida“. Ukrajinská diplomacie ji ale pozvala přímo do Kyjeva a Charkova, nechala ji prožít nálety v krytech a z archivů jí vytáhla rodný list jejího židovského pradědečka ze středoukrajinské Vinnycje.
Loomer otočila o sto osmdesát stupňů. V rozhovoru pro The New York Times přiznala, že „americká pravice skočila Putinovi na špek“, a Trump její změnu názoru okamžitě sdílel s komentářem „Very good!!!“.
Pokračování Zelenského triumfu přišlo v Kapitolu. Těsně po Grahamově pohřbu Senát drtivou většinou 86 ku 12 hlasům protlačil novou legislativu, která dává Trumpovi do rukou možnost zavést stoprocentní cla na nákup ruské ropy.
Magazín Politico ale tlumí optimismus a upozorňuje, že zákon ještě musí projít Sněmovnou reprezentantů, kde narazí na odpor některých republikánů, ale i části demokratů. Těm se nelíbí předání takto širokých pravomocí k zavádění přímo do rukou Donalda Trumpa.
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