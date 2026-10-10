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Zahraničí

Trump ostře proti Zelenskému: Je na čase, aby měla Ukrajina nového prezidenta

ČTK,Zahraničí
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Je na čase, aby Ukrajinci měli nového prezidenta, je přesvědčen americký prezident Donald Trump. Volodymyr Zelenskyj podle něj mohl válku na Ukrajině, kterou proti této zemi pátým rokem vede Rusko, už mnohokrát ukončit dohodou. Trump zároveň podle agentury Reuters řekl, že si Zelenskyj může dělat co chce, jen ne zasahovat ruské rafinerie.

Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj
Donald Trump, Volodymyr ZelenskyjFoto: Reuters
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"Měl by s tím sakra přestat," řekl Trump novinářům v Bílém domě. "Navrhuji, aby si vybrali nového vůdce, který bude schopen uzavřít dohodu," poznamenal také na adresu Zelenského. Americký prezident vyzýval Ukrajinu k uspořádání prezidentských voleb i loni.

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Současný spor mezi prezidenty se vyostřil poté, co Trump v pátek oznámil dohodu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh. Washington zároveň dočasně zmírnil sankce na ruská paliva. 

Trump děkuje Putinovi za ropnou dohodu s Ruskem a dodávky nafty do USA | Video: Reuters

Trump v pátek oznámil, že Rusko okamžitě dodá na americký a světový trh přes 300 tisíc tun nafty (zhruba 2,2 milionu barelů), v dalších měsících pak budou následovat ještě vyšší dodávky. Podle pozorovatelů si od toho šéf Bílého domu slibuje zlevnění ropy před listopadovými volbami do Kongresu, v nichž jsou vysoké ceny pohonných hmot pro řadu voličů důležitým tématem.

Zelenského reakce a důvody pro dohodu

Kyjev se proti oznámené dohodě ostře ohradil. „Povolení Rusku prodávat ropné produkty je investicí do války, kterou je třeba ukončit, nikoli prodlužovat. (…) Je to zjevná slabost, která hraje do karet Rusku. To bude moci zabíjet více lidí, vést válku déle, projevovat ještě menší respekt vůči Americe a způsobovat světu ještě větší ztráty a škody,“ napsal ukrajinský prezident na sociální síti Telegram.

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Trump se dohodl s Putinem poté, co Zelenskyj ignoroval opakované americké žádosti, aby Ukrajinci neútočili na ruské rafinerie, protože tím poškozují i Spojené státy, uvedl americký server Axios s odvoláním na nejmenovaného amerického představitele.

Američtí vyjednávači během rozhovorů s ukrajinskými představiteli podle serveru kvůli útokům na ruská ropná zařízení pohrozili i tím, že USA přestanou Ukrajině poskytovat zpravodajské informace.

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Zelenskyj naopak navrhoval zastavení těchto útoků výměnou za to, že Rusko přestane napadat ukrajinskou energetickou infrastrukturu. 

Útok navzdory

Ukrajina navzdory sporu ale v útocích pokračuje. V noci na sobotu 10. října zasáhly drony ropný terminál Jih Ruska v Rostovské oblasti, kde vypukl rozsáhlý požár. Podle ukrajinských médií zařízení souvisí s rafinerií v Novošachtinsku a slouží k překládce ropných produktů určených na export. Rozsah škod zatím není jasný.

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Terminál Jih Ruska, nazývaný také NZNP, je s to za rok přepravit okolo 2,5 milionu tun ropy a ropných výrobků, pocházejících z rafinerie v Novošachtinsku. Na terminál útočily ukrajinské drony i dříve, nálet v červenci potvrdil ukrajinský generální štáb, poznamenala Astra. Jiné zdroje odhadují kapacitu tohoto překladiště na lodě plující po Donu a Azovském moři na 3,5 milionu tun.

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