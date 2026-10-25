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Zahraničí

Trump odvolil na Floridě, využil možnosti předčasného hlasování

ČTK
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Americký prezident Donald Trump v sobotu na Floridě odevzdal hlas ve volbách do parlamentu, které se konají v polovině jeho druhého mandátu. Informovala o tom agentura AFP. Trump využil toho, že se na Floridě dá hlasovat předčasně. Hlavní volební den připadá na 3. listopadu.

US President Trump casts his ballot in the 2026 midterm elections in West Palm Beach
Americký prezident Donald Trump hovoří vedle první dámy Melanie Trumpové poté, co odevzdal svůj hlas v kanceláři volebního úřadu okresu Palm Beach během voleb v polovině prezidentského mandátu v americkém West Palm Beach na Floridě, 24. října 2026. REUTERSFoto: REUTERS – Umit Bektas
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Svůj hlas odevzdala také Trumpova manželka Melania. Prezident pak měl na programu cestu na předvolební shromáždění ve státu Georgia. Na Floridě se nyní kromě voleb do Sněmovny reprezentantů konají i mimořádné volby do Senátu, v nichž voliči vyberou nástupce Marca Rubia. Ten na senátorský post loni rezignoval, protože se stal ministrem zahraničí.

Trumpovi republikáni v současnosti ovládají Sněmovnu reprezentantů i Senát. Pokud většinu ztratí, značně mu to zkomplikuje prosazování jeho programu.

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