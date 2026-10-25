Trump odvolil na Floridě, využil možnosti předčasného hlasování

Americký prezident Donald Trump v sobotu na Floridě odevzdal hlas ve volbách do parlamentu, které se konají v polovině jeho druhého mandátu. Informovala o tom agentura AFP. Trump využil toho, že se na Floridě dá hlasovat předčasně. Hlavní volební den připadá na 3. listopadu.
Svůj hlas odevzdala také Trumpova manželka Melania. Prezident pak měl na programu cestu na předvolební shromáždění ve státu Georgia. Na Floridě se nyní kromě voleb do Sněmovny reprezentantů konají i mimořádné volby do Senátu, v nichž voliči vyberou nástupce Marca Rubia. Ten na senátorský post loni rezignoval, protože se stal ministrem zahraničí.
Trumpovi republikáni v současnosti ovládají Sněmovnu reprezentantů i Senát. Pokud většinu ztratí, značně mu to zkomplikuje prosazování jeho programu.
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