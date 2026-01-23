Trump odvolal pozvání Kanady do Rady míru, není prý Spojeným státům vděčná

Americký prezident Donald Trump oznámil, že stáhl své pozvání kanadskému premiérovi Markovi Carneymu, aby se připojil k jeho iniciativě Rada míru, uvedly tiskové agentury.
„Považujte tento dopis za potvrzení, že Rada míru odvolává své pozvání ohledně připojení Kanady k iniciativě, která se stane nejprestižnější radou lídrů, jaká kdy vznikla,“ citovaly agentury Trumpovo vyjádření na jeho sociální síti Truth Social, adresované kanadskému premiérovi.
Carney v úterním projevu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu Trumpa přímo nezmiňoval, ale hovořil o "éře rivality velmocí". Premiér řekl, že menší země se musí semknout, aby dokázaly čelit hegemonickým silám, znovu potvrdil závazky Kanady v rámci Severoatlantické aliance a odmítl Trumpův nátlak na Evropu.
Svůj argument Carney ilustroval esejí Václava Havla Moc bezmocných a příkladem zelináře, který každé ráno do výlohy umístí slogan "Proletáři všech zemí, spojte se!", ačkoli sám komunistické ideologii nevěří, ale chce se vyhnout problémům, a dělají to i ostatní. "Mocní mají svou moc, ale my také něco máme, máme schopnost přestat předstírat, pojmenovat realitu a budovat svou sílu doma a jednat společně," uvedl.
Trump následně vyčetl Kanaďanům a jejich premiérovi, že "měli by nám být vděční, ale nejsou". Trump podle agentury AFP také tvrdil, že Kanada existuje "díky Spojeným státům".
"Kanada neexistuje díky Spojeným státům," odvětil ve čtvrtek kanadský premiér. "Kanada prosperuje, protože jsme Kanaďané. Jsme pány ve svém vlastním domě, toto je naše země, toto je naše budoucnost," prohlásil Carney. Uvedl, že chce chce ze své země udělat "maják" v tomto období "úpadku demokracie"
"Můžeme ukázat, že je možná i jiná cesta, že trajektorie dějin není předurčena k autoritářství a vyloučení, ale že se stále může směřovat k pokroku,“ dodal kanadský premiér podle AFP.
Trump se k severnímu sousedovi USA kriticky vyjadřuje opakovaně a šokoval dřívějším tvrzením, že by se Kanada měla stát součástí USA a zmizel by "problém se severní hranicí" a "cly". Po svém znovuzvolení v roce 2024 Trump opakovaně označoval Kanadu za 51. stát USA a prohlašoval, že případné připojení by bylo pro Kanadu výhodné. V noci na úterý na své sociální síti Truth Social zveřejnil digitálně upravený snímek, na němž hovoří se světovými lídry v Oválné pracovně, kde je umístěna velká mapa zobrazující Kanadu jako součást USA.
Poté, co Donald Trump otřásl světovým řádem a nechal vystoupit USA z několika orgánů OSN, se pokouší vytvořit mezinárodní instituci se svou samozvanou Radou míru, budící skepsi některých odborníků. Francie a Británie se odmítly účastnit, zatímco Evropská unie vyjádřila "vážné pochybnosti" o této organizaci, která dává značnou váhu historickým partnerům USA na Blízkém východě, ideologickým spojencům Donalda Trumpa a zemím, které touží upoutat pozornost amerického prezidenta, poznamenala AFP.
