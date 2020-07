Vlajka Konfederace je symbol pýchy, prohlásil Trump. Odmítl říct, jestli je urážlivá

"Když se lidé pyšní vlajkou Konfederace, nemluví o rasismu. Své vlajky milují, představují Jih. Oni mají Jih rádi … řekl bych, že je to svoboda mnoha věcí, ale je to svoboda projevu," uvedl Trump.

Konfederované státy americké vznikly v roce 1861, když se několik jižanských států odtrhlo od zbytku Spojených států kvůli sporu ohledně dalšího směřování Unie. Neshody se do značné míry týkaly právě otroctví, které chtěli členové Konfederace zachovat. Kvůli sporu vypukla občanská válka, která skončila v roce 1865 vítězstvím Unie a zrušením otroctví. V mnoha jižanských státech ale dalších 100 let platily segregační zákony, které černochům upíraly základní občanská i jiná práva.

Vlajka má i přes svou kontroverzi silné zastání mezi některými lidmi, kteří ji, jak poznamenal Trump, považují za součást svého dědictví. Považují ji nejen za znak už dávno zaniklé Konfederace, ale i za symbol regionální jižanské kultury a svébytného způsobu života, který chtějí do budoucna zachovat i přesto, že je znak historicky vázán na otroctví a segregaci.

Diskuse o náležitosti symbolů spojených s Konfederací navazuje na vlnu protestů proti rasové nerovnosti v USA. Manifestace proti rasismu a policejní brutalitě reagovaly na počínání bělošského strážníka, který neozbrojenému černochovi Georgi Floydovi při zatýkání v Minneapolisu několik minut klečel na krku. Floyd po zákroku zemřel.

Protesty doprovázelo i ničení soch a dalších symbolů, které připomínají dobu otrokářství. Například stát Mississippi v reakci na manifestace rozhodl ze své vlajky znak Konfederace odstranit.

