Trump odmítl odpovědnost za výpadek služby Starlink na Ukrajině

Americký prezident Donald Trump v pátek prohlásil, že on ani miliardář Elon Musk nemohou za výpadek služby satelitní sítě Starlink na ukrajinské straně, píše Reuters. Dodal, že jakákoliv omezení týkající se sesterské vojenské služby Starlinku Starshield nebyla zavedena Spojenými státy.
Ukrajina si v posledních dnech stěžovala na omezení satelitního internetového spojení. Agentura Reuters v pátek s odvoláním na své zdroje napsala, že přímý pokyn ke zpomalení Starshieldu, což je vojenská verze sítě Starlink společnosti SpaceX miliardáře Elona Muska, vydal Bílý dům.
Musk předtím v příspěvku na síti X zdůraznil, že systém označovaný jako Starshield vlastní a kontroluje vláda Spojených států a že o omezeních této služby rozhoduje americká armáda a v konečném důsledku prezident Trump. V pátek ale Trump prohlásil, že s omezením služby nemá nic společného.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek v Bruselu uvedl, že fungování satelitní komunikace od společnosti SpaceX na Ukrajině se sice zlepšilo, ale zatím nebylo plně obnoveno. Výpadek podle něj ohrožuje životy civilistů, protože Ukrajina využívá družicový systém Starshield při zachycování ruských dronů.
Evropská unie v době, kdy kvůli složitým vztahům s vládou prezidenta Trumpa debatuje o snížení závislosti na Spojených státech, připravuje vlastní alternativu systému Starlink, a to družicovou soustavu nazvanou IRIS2. Podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové tento chystaný systém nezávislost na amerických telekomunikačních řešeních Evropě poskytne.
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