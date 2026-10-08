Trump odmítá „umělou inteligenci“. Chce prosadit nový název

Bílý dům považuje za nepřítele každého, kdo používá termín umělá inteligence (AI) místo super inteligence, napsal ve čtvrtek americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social, aniž by zmínil možné důsledky.
Trump, který již nařídil přejmenování Mexického zálivu na Americký záliv či Ontarijského jezera na Americké jezero, v poslední době mluví o super inteligenci a používá zkratku SI místo zavedené AI. Na konci září nařídil federálním úřadům, aby výraz začaly používat.
"Bílý dům považuje kohokoli, kdo používá výraz 'umělá inteligence' místo široce akceptované a výstižnější 'super inteligence', za nepřítele," napsal Trump ve stručném příspěvku.
Trumpovo předešlé nařízení zavést termín se nevztahuje na soukromý sektor, ale některé firmy, jako je Meta Marka Zuckerberga, na používání výrazu přistoupily, píše agentura AFP. Trumpův spojenec Elon Musk pojem super inteligence používá na své sociální síti X. Na konci minulého týdne miliardář oznámil, že jeho vesmírná společnost SpaceX přejmenuje svou divizi SpaceXAI zaměřenou na AI na SpaceXSI.
Republikánský prezident v neděli ohlásil vytvoření Jednotky pro super inteligenci (SIF) pod vedením šéfa amerických tajných služeb (DNI) Jaye Claytona. SIF má za úkol koordinovat úsilí federální vlády, aby se zajistilo, že Amerika bude v super inteligenci nadále vést svět, uvedl Trump. Poznamenal, že podle mnohých názorů bude mít AI významnější dopad na rozvoj lidstva než průmyslová revoluce.
Mnozí představitelé AI a také odborníci v poslední době varovali před překotným vývojem umělé inteligence a rizikem, že by se AI mohla vymknout kontrole, a tak vést v konečném důsledku k ohrožení či zničení lidstva. Naopak Trump takové obavy nesdílí a tvrdí, že nelze tento vývoj brzdit.
Pojem super inteligence se dříve používal pro doposud nevyvinutou pokročilou fázi umělé inteligence, která by předčila lidi ve všech kognitivních úkolech.
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