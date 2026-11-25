Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa odkládá snahy motivovat ruského prezidenta Vladimira Putina k ukončení války pomocí ekonomických pobídek. Navrhovaná spolupráce Washingtonu a Moskvy v energetice či letectví se tak dostává "na vedlejší kolej". Důvodem je mimo jiné to, že Kreml dál trvá na územních ústupcích, které Kyjev odmítá.
Trumpovi zmocněnci Steve Witkoff a Jared Kushner podle britského listu Financial Times evropským představitelům sdělili, že propojení amerických a ruských firem už není ústřední součástí americké nabídky Moskvě. Washington se nyní při jednáních soustředí především na územní otázky a bezpečnostní záruky.
Kushner, Trumpův zeť, a zvláštní vyslanec Witkoff v uplynulých měsících představovali možné poválečné projekty, které počítaly například s investicemi amerických společností do ruského ropného průmyslu a výroby titanu. Ve hře bylo také obnovení dodávek ruského zemního plynu do Evropy prostřednictvím plynovodů.
V říjnu agentura Reuters informovala, že vysoce postavení ruští a američtí představitelé včetně Kushnera jednali o zapojení amerického investora do plynovodů Nord Stream.
Ekonomické projekty měly být finanční pobídkou pro ruského prezidenta Vladimira Putina, aby ukončil válku. Ruští představitelé na americké návrhy zpočátku reagovali pozitivně. Příslib obchodních dohod podle zdrojů Financial Times vnímali také jako způsob, jak si udržet Trumpovu pozornost a zájem o vyjednávání.
Moskva trvá na území
Postoj Kremlu se však postupně změnil. Moskva nadále trvá na tom, aby se Ukrajina vzdala části svého území a přistoupila na další ústupky, které Kyjev považuje za nepřijatelné. Při posledním kole rozhovorů v Abú Dhabí na začátku listopadu ruští představitelé o obchodní dohody příliš nestáli.
Naopak znovu zdůraznili své dosavadní požadavky a dali americkým vyjednavačům najevo, že podobné nabídky Putina nepřimějí ke zmírnění jeho postoje, uvádí Financial Times.
„Bylo zcela jasné, že Rusové o tento druh spolupráce nemají zájem,“ citoval list jednoho z informovaných představitelů.
Někteří vysocí američtí představitelé podle deníku mezitím dospěli k závěru, že Putin se při snaze dosáhnout vítězství ve válce neřídí ekonomickými zájmy. „Američané postupně lépe pochopili, co jednotlivé strany konfliktu potřebují,“ uvedl jeden ze zdrojů.
Jiný představitel americké administrativy označil strategii obchodních dohod za plán, který je nyní „na vedlejší koleji“. Washington podle něj přešel k tradičnějšímu přístupu k vyjednávání, založenému na principu „území výměnou za mír“.
Podle člověka obeznámeného s Putinovým uvažováním nemá ruský prezident v úmyslu přistoupit na žádnou dohodu, která by nezahrnovala další územní ústupky ze strany Ukrajiny.
„Pokud je součástí nabídky faktická obdoba článku 5 NATO bez členství v alianci a Zelenskyj se vzdá Donbasu, je to pro Ukrajinu vlastně docela dobrá dohoda. Jakékoli bezpečnostní záruky pro Ukrajinu v určitém okamžiku zahrnují vzdání se území a Ukrajinci to chápou,“ uvedl zdroj Financial Times.
Bílý dům na žádost agentury Reuters o komentář bezprostředně nereagoval. Reuters nemohl zprávu Financial Times bezprostředně ověřit.
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