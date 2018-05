Trump odložil chystané sankce proti Severní Koreji. Kvůli novým nadějím na setkání s Kimem

Cílem plánovaných sankcí mělo být zablokování finančních toků směřujících do KLDR.

New York - Bílý dům měl v úmyslu vyhlásit v úterý nové rozsáhlé sankce proti Severní Koreji, ale vzhledem k obnoveným nadějím na setkání Donalda Trumpa a Kim Čong-una je v pondělí odložil na neurčito. Napsal to list The Wall Street Journal.

Americký prezident původně summit se severokorejským vůdcem plánovaný na 12. června odvolal, teď o něm ale Washington opět hovoří optimisticky.

Bílý dům měl podle newyorského listu připraveny sankce proti zhruba třiceti subjektům, mezi nimiž byly i ruské a čínské firmy. Sankce byly připraveny v reakci na nedávné slovní útoky Pchjongjangu proti americkému vedení. Právě v reakci na přitvrzení severokorejského slovníku americký prezident svoji schůzku s Kimem minulý týden odvolal.

O možnosti nových sankcí proti KLDR informoval The Wall Street Journal už minulý týden. O sankcích, ale i o možném vojenském zásahu, jednala údajně americká Národní bezpečnostní rada (NSC), napsal list bez dalších podrobností.

V pondělí s odvoláním na americké vládní zdroje deník uvedl, že cílem sankcí mělo být zablokování finančních toků směřujících do KLDR. Severní Korea je podle Bílého domu stále schopna opatřit si v zámoří finanční prostředky prostřednictvím sítě svých agentů uzavírajících pokoutní obchody. To podkopává snahy USA o co největší izolaci Kima.