Trump obvinil Čínu z největšího úniku volebních dat v historii USA

Americký prezident Donald Trump v projevu k národu ve čtvrtek večer (v noci na pátek SELČ) obvinil Čínu z údajně největšího úniku volebních dat v historii a současně oznámil odtajnění zpravodajských dokumentů, které podle něj odhalí „šokující“ slabiny a zranitelnost volebního systému ve Spojených státech.
Světové tiskové agentury zdůrazňují, že současný prezident využil projevu v hlavním večerním vysílacím čase, aby opět rozdmýchal pochybnosti o regulérnosti voleb ve Spojených státech. Trump dlouhodobě bez důkazů označuje výsledky prezidentských voleb z roku 2020, v nichž prohrál s Joem Bidenem, za zmanipulované.
Trump mimoto prohlásil, že americkým televizním stanicím, které jeho 25minutový projev ve 21:00 washingtonského času odmítly vysílat, by měly být odebrány licence. Projev živě nepřenášely stanice ABC, NBC a CNN, a riskují tak odvetu administrativy, která na americká média vyvíjí bezprecedentní tlak, podotkla agentura Reuters.
Republikánský prezident v projevu uvedl, že nechává odtajnit citlivé informace, z nichž podle něj vyplývá, že Čína neoprávněně získala 220 milionů záznamů o amerických voličích, včetně jmen, adres a dalších údajů použitých při registraci k volbám. Trump v projevu tvrdil, že členové amerických zpravodajských služeb informace o rozsahu čínských aktivit záměrně zatajovali.
Jeho tvrzení jsou ovšem v rozporu se zveřejněnou analýzou amerických zpravodajských služeb z roku 2021, která nezjistila žádné náznaky, že by se nějaký zahraniční subjekt pokusil nebo se mu dokonce podařilo změnit „jakýkoli technický aspekt“ hlasování v prezidentských volbách v roce 2020, včetně registrace voličů, volebních lístků, sčítání hlasů či výsledků, připomíná Reuters.
Agentura také s odvoláním na své zdroje poznamenala, že někteří představitelé Bílého domu před Trumpovým projevem vyjádřili obavy, že odtajnění informací o Číně může být zavádějící.
Trump dlouhodobě a neopodstatněně tvrdí, že mu byly prezidentské volby v roce 2020 „ukradeny“. Nikdy však nepředložil důkazy o existenci masivních nesrovnalostí a nespočet odborníků, nezávislých institutů i soudních rozhodnutí dospělo k závěru, že nedošlo k žádnému podvodu, který by mohl výsledky ovlivnit, zdůraznila agentura AFP.
Trumpův projev podle Reuters podtrhl jeho úsilí učinit ze zabezpečení volebního procesu ústřední politické téma před listopadovými volbami do Kongresu, které se konají zhruba v polovině jeho mandátu. Republikáni v nich budou obhajovat těsnou většinu v Kongresu a mohli by přijít o kontrolu nad jednou nebo oběma komorami.
Trump v projevu také naléhal na své republikánské kolegy v Kongresu, aby schválili zákon zavádějící nové požadavky na identifikaci voličů a prokázání občanství - navzdory dlouhodobým zjištěním, že volební podvody ve volbách ve Spojených státech jsou vzácné, podotýká Reuters.
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