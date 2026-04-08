Trump o tom mluvil už v roce 1980. Teď plní slib. Ke smůle Íránu

„Kdyby to bylo na mně, vzal bych tu ropu (íránskou). Nechal si ji a vydělal na tom hodně peněz.“ Takhle v pondělí šokoval Donald Trump. Dodal také (ještě před tím, než se s Íránci ve středu dohodl na příměří), že zvažuje obsazení ostrova Chárg, kde je hlavní terminál, přes který teče 90 procent exportované íránské ropy. Trump je v tomto překvapivě konzistentní – totéž žádal už v roce 1980.
„Kdybych měl na výběr, co bych chtěl udělat? Vzít si tu ropu, protože je k dispozici. Nemůžou s tím nic udělat. … Kdyby to bylo na mně, vzal bych tu ropu, nechal bych si ji. Vydělal bych na tom hodně peněz,“ prohlásil v pondělí doslova současný americký prezident. A dodal, že by nechal vydělat i Íránce, kteří by se měli mnohem lépe než pod vládou „šílenců“, kteří jich nechali 45 tisíc postřílet (Trump odkazoval na lednové protivládní protesty, krvavě potlačené režimem v Teheránu).
Donald Trump není známý jako úplně konzistentní člověk (jen ultimát Íránu vydal od začátku války pět, ovšem nenaplnil ani jedno), ale zrovna v tomto ohledu se mu nedá vytknout, že by se nedržel svého názoru. Ve slavném televizním rozhovoru s Ronou Barrett (kde také poprvé naznačil své politické ambice), Trump ostře kritizoval Írán, který tehdy - krátce po islámské revoluci - držel jako rukojmí zaměstnance amerického velvyslanectví.
„To, že tato země dovolí jiné zemi, jako je Írán, držet naše rukojmí, je podle mě naprostý horor!“ zlobil se tehdejší podnikatel Trump. Na dotaz, zda by měli do Íránu vyslat armádu, odpověděl: „Přesně to si myslím. Nepochybuji o tom ani na okamžik. A byli bychom teď ropná velmoc,“ dodal ve zjevné narážce na možnost obsadit íránská ropná pole a terminály.
O sedm let později, v rozhovoru pro televizi ABC, své názory zopakoval. Podobně jako dnes tehdy Írán začal v tzv. válce tankerů útočit na lodě s ropou opouštějící Perský záliv. „Prostě bych jim sebral jejich ropu,“ zaskočil Trump moderátorku Barbaru Walters, která se obratem zmohla jen na prosté „jak?“. „Příště, až Írán zase napadne naši zemi, vlítneme tam a sebereme jim některou z jejich velkých ropných instalací. A tím myslím zabrat a držet,“ měl už tehdy jasno budoucí šéf Bílého domu.
Rok poté byl Trump ještě o něco konkrétnější. V rozhovoru pro britský Guardian už zmínil i ostrov Chárg, který slouží jako hlavní terminál pro vývoz íránské ropy a který si Trump jako jeden z mála geografických pojmů mimo území USA pamatuje. „Byl bych tvrdý na Írán… Kdyby někdo vystřelil na jednoho z našich mužů nebo na naše lodě, udělal bych s ostrovem Chárg krátký proces. Vstoupil bych tam a obsadil ho.“