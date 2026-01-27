Trump nesouhlasí s poradcem. Zastřelený muž se federální agenty nesnažil zabít, míní

Americký prezident Donald Trump nevěří, že muž zabitý federálními agenty v Minneapolisu se je pokusil zavraždit. Trump to v úterý podle stanice CNN řekl novinářům. Prezidentův výrok je v zásadním rozporu s tvrzeními členů jeho administrativy, včetně Trumpova blízkého poradce Stephena Millera. Ten o zastřeleném Alexovi Prettim na sociální síti X napsal, že se snažil agenty zabít.
Millerův příspěvek následně sdílel i viceprezident J. D. Vance. Ale Trump se s výrokem zřejmě neztotožňuje. „Ne,“ odpověděl americký lídr na otázku, zda souhlasí s tím, jak Prettiho charakterizoval Miller. Trumpův poradce Prettiho označil za vraha, který se federální agenty pohraniční stráže (USBP), kteří ho zastřelili, pokusil zavraždit.
Šéf Bílého domu podle agentury AFP zároveň uvedl, že Pretti, který si podle videí svědků krátce před svou smrtí federální agenty zřejmě natáčel na mobilní telefon, s sebou neměl nosit zbraň. „Nemůžete mít zbraně, nemůžete tam přijít se zbraněmi,“ sdělil Trump s odkazem na střelnou zbraň, kterou měl Pretti v době incidentu u sebe a pro jejíž držení měl povolení. Federální agenti Prettimu zbraň odebrali před tím, než ho zastřelili, připomíná AFP. Trump nazval Prettiho smrt nešťastným incidentem.
Mnozí z Trumpových příznivců s jeho nynějším postojem k nošení zbraní na protesty nesouhlasí. Národní asociace držitelů střelných zbraní je mezi těmi, kdo trvají na tom, že druhý dodatek ústavy, který zaručuje občanům právo držet a nosit zbraně, platí i v případě protestů, jako byl ten, kterého se Pretti účastnil v Minneapolisu.
Republikánský prezident v úterý rovněž oznámil, že ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová zůstane ve funkci. „Odvádí velmi dobrou práci,“ řekl Trump o Noemové, která čelí sílícímu tlaku na svou rezignaci.
Noemová o Prettiho smrti prohlásila, že muž byl zastřelen, protože se oháněl zbraní. To minnesotské úřady odmítají. Je to i v rozporu s videozáznamy, které pořídili svědci na místě. Řada demokratických zákonodárců usiluje o ústavní žalobu na Noemovou.
Trump rovněž sdělil, že bude dozorovat vyšetřování Prettiho smrti. „Budu na něj dohlížet. Chci velmi poctivé a čestné vyšetřování. Musím to sám vidět,“ řekl americký prezident.
Prezidentův zmocněnec pro ochranu hranic Tom Homan se v úterý setkal s demokratickým guvernérem Minnesoty Timem Walzem. Walz podle CNN uvedl, že se dohodli "na potřebě pokračujícího dialogu".
Minnesota podle Walze požaduje nestranné vyšetřování zabití Prettiho a Renee Goodové, kterou 7. ledna zastřelil agent Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Stát rovněž chce, aby administrativa snížila počet federálních složek v Minnesotě. Podle Walze s těmito cíli souhlasil Trump, který s guvernérem v pondělí telefonoval.
Trump už v pondělí oznámil, že do Minneapolisu vysílá Homana, který tam bude mít činnost federálních agentů na starosti.
