Přeskočit na obsah
Benative
23. 9. Berta
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Trump naznačil překvapivý obrat. Zelenskyj řekl, kdy by mohla skončit válka

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Na okraj Valného shromáždění OSN jednal v úterý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem o dalším vývoji války. Ukrajina chce rychlejší konec bojů, větší ochranu měst před útoky a zároveň přesvědčit Washington, aby podpořil omezení úderů na energetické cíle.

Trump
Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj při jednání na půdě OSN v New Yorku, 22. září 2026.Foto: AP – Julia Demaree Nikhinson
Reklama

Jednání se uskutečnilo v době, kdy Rusko i Ukrajina dál podnikají rozsáhlé vzdušné útoky a obě strany čelí otázce, zda je možné dosáhnout alespoň částečného omezení bojů před příchodem zimy.

„Doufám, že tuto válku ukončíme a prezident Trump nám s tím pomůže,“ řekl Zelenskyj před začátkem schůzky. Dodal, že by se tak podle něj mělo stát „co nejrychleji, nejlépe ještě před zimou“.

Související

Trump krátce před jednáním zopakoval svou výzvu směrem k Moskvě. Na dotaz novinářů, jaký vzkaz má pro ruského prezidenta Vladimira Putina, odpověděl stručně: „Ukončete tu válku.“

Podle agentury Reuters chtěl Zelenskyj amerického prezidenta přesvědčit, aby podpořil myšlenku omezení útoků na energetickou infrastrukturu.

Reklama
Reklama

Trump zároveň viní Ukrajince z toho, že svými útoky na ruskou ropnou infrastrukturu zvyšují celosvětové ceny ropy.

„Naše životy jsou důležitější než cena energií,“ řekl Zelenskyj a velkou část nárůstu cen připsal blokádám v okolí Hormuzského průlivu.

Kyjev zároveň usiluje o další systémy protivzdušné obrany Patriot, které považuje za klíčové pro ochranu ukrajinských měst před ruskými raketami a drony.

Utajené Patrioty v kukuřici. Odpalují jediné střely proti ruským raketám. | Video: nexta_tv

Zelenskyj se k válce a vyhlídkám na její ukončení vyjádřil také v rozhovoru pro deník The Wall Street Journal. Uvedl, že Rusko vede kolem konfliktu „krvavý marketing“ a snaží se využívat válku k politickým a propagandistickým cílům.

Reklama
Reklama

Současně zdůraznil, že jakákoli diplomatická jednání musí vycházet ze zachování ukrajinské suverenity a bezpečnosti.

Ukrajinci udělali na Trumpa dojem

Ještě na začátku Trumpova druhého mandátu panovaly mezi Washingtonem a Kyjevem značné rozpory. Známá je například schůzka z oválné pracovny z loňského února, která skončila pro Zelenského katastrofou.

Zelenskyj, Trump a Vance
Zelenskyj, Trump a Vance v oválné pracovně Bílého domu loni v únoru.Foto: Reuters

V posledních měsících však americký prezident opakovaně naznačil větší ochotu spolupracovat s Ukrajinou a podle informací WSJ jej zaujaly mimo jiné ukrajinské úspěchy v oblasti bezpilotních systémů a útoků hluboko na ruském území.

Válka skončí dřív, než si mnozí myslí

Trump následně téma otevřel také ve svém projevu před Valným shromážděním OSN. „Dívám se na tyto obrázky z bojiště a upřímně řečeno, už je nechci vidět,“ prohlásil americký prezident.

Reklama
Reklama
Související

Dodal, že věří v brzký posun směrem k ukončení války. „Myslím, že se to děje rychleji, než si lidé myslí. Oni už toho mají dost,“ řekl s odkazem na Kyjev i Moskvu.

Současně uvedl, že jeho administrativa „velmi úzce spolupracuje s vůdci Ruska a Ukrajiny“ na nalezení cesty k ukončení konfliktu. Podle Trumpa si válka vyžádá přibližně 25 tisíc obětí měsíčně a další krveprolití musí skončit.

Podívejte se, jak Ukrajinci v neděli zaútočili na Moskvu:

Největší ukrajinský dronový a raketový útok na Rusko od začátku války. | Video: X/Nexta
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
BONO zpěvák - THE EDGE hudebník - skupina U2 - turné Vertigo 2005
BONO zpěvák - THE EDGE hudebník - skupina U2 - turné Vertigo 2005
BONO zpěvák - THE EDGE hudebník - skupina U2 - turné Vertigo 2005

Půlstoletí s legendárními irskými rockery U2. Kapela chystá hudební novinku

Za pět desetiletí na světové hudební scéně ušli irští rockeři U2 pozoruhodnou cestu. Začala v Dublinu 25. září 1976, kdy se Bono, The Edge, Adam Clayton a Larry Mullen Jr. dali dohromady a zprvu hráli písně ve stylu post-punku, aby postupně přešli do rocku, elektronických experimentů a náladových kytarovek.

Jan Nedvěd
Jan Nedvěd
Jan Nedvěd

"Jenže ta hudba volala a říkala: Honzo! Honzo!" Písničkář Jan Nedvěd slaví 80 let

Pro folkovou legendu Jana Nedvěda, který se narodil 24. září 1946, byla hudba vždy na prvním místě. Po koketování s bigbítem začal hrát s country kapelou Toronto, ze které se později stali Brontosauři, a brzy paralelně i s ještě slavnějším Spirituál kvintetem. V obou kapelách Nedvěd vystupoval se svým o rok mladším bratrem Františkem, jenž v roce 2021 zemřel na rakovinu.

Reklama
Aftermath of a Russian drone attack in Kyiv region
Aftermath of a Russian drone attack in Kyiv region
Aftermath of a Russian drone attack in Kyiv region

ŽIVĚ Kyjev hlásí požáry na několika místech. Hoří benzinka, železniční doprava stojí

V Kyjevě ve středu v důsledku pokračujících ruských vzdušných útoků vypuklo několik požárů, pozastavena byla příměstská železniční doprava, zasažena byla i čerpací stanice. Informovaly o tom místní úřady, na které se odvolává agentura Unian. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že ruské síly na Ukrajině zasáhly obranná a energetická zařízení, logistická centra i lodě využívané ukrajinskou armádou.

Reklama
Reklama
Reklama