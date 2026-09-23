Trump naznačil překvapivý obrat. Zelenskyj řekl, kdy by mohla skončit válka

Na okraj Valného shromáždění OSN jednal v úterý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem o dalším vývoji války. Ukrajina chce rychlejší konec bojů, větší ochranu měst před útoky a zároveň přesvědčit Washington, aby podpořil omezení úderů na energetické cíle.
Jednání se uskutečnilo v době, kdy Rusko i Ukrajina dál podnikají rozsáhlé vzdušné útoky a obě strany čelí otázce, zda je možné dosáhnout alespoň částečného omezení bojů před příchodem zimy.
„Doufám, že tuto válku ukončíme a prezident Trump nám s tím pomůže,“ řekl Zelenskyj před začátkem schůzky. Dodal, že by se tak podle něj mělo stát „co nejrychleji, nejlépe ještě před zimou“.
Trump krátce před jednáním zopakoval svou výzvu směrem k Moskvě. Na dotaz novinářů, jaký vzkaz má pro ruského prezidenta Vladimira Putina, odpověděl stručně: „Ukončete tu válku.“
Podle agentury Reuters chtěl Zelenskyj amerického prezidenta přesvědčit, aby podpořil myšlenku omezení útoků na energetickou infrastrukturu.
Trump zároveň viní Ukrajince z toho, že svými útoky na ruskou ropnou infrastrukturu zvyšují celosvětové ceny ropy.
„Naše životy jsou důležitější než cena energií,“ řekl Zelenskyj a velkou část nárůstu cen připsal blokádám v okolí Hormuzského průlivu.
Kyjev zároveň usiluje o další systémy protivzdušné obrany Patriot, které považuje za klíčové pro ochranu ukrajinských měst před ruskými raketami a drony.
Zelenskyj se k válce a vyhlídkám na její ukončení vyjádřil také v rozhovoru pro deník The Wall Street Journal. Uvedl, že Rusko vede kolem konfliktu „krvavý marketing“ a snaží se využívat válku k politickým a propagandistickým cílům.
Současně zdůraznil, že jakákoli diplomatická jednání musí vycházet ze zachování ukrajinské suverenity a bezpečnosti.
Ukrajinci udělali na Trumpa dojem
Ještě na začátku Trumpova druhého mandátu panovaly mezi Washingtonem a Kyjevem značné rozpory. Známá je například schůzka z oválné pracovny z loňského února, která skončila pro Zelenského katastrofou.
V posledních měsících však americký prezident opakovaně naznačil větší ochotu spolupracovat s Ukrajinou a podle informací WSJ jej zaujaly mimo jiné ukrajinské úspěchy v oblasti bezpilotních systémů a útoků hluboko na ruském území.
Válka skončí dřív, než si mnozí myslí
Trump následně téma otevřel také ve svém projevu před Valným shromážděním OSN. „Dívám se na tyto obrázky z bojiště a upřímně řečeno, už je nechci vidět,“ prohlásil americký prezident.
Dodal, že věří v brzký posun směrem k ukončení války. „Myslím, že se to děje rychleji, než si lidé myslí. Oni už toho mají dost,“ řekl s odkazem na Kyjev i Moskvu.
Současně uvedl, že jeho administrativa „velmi úzce spolupracuje s vůdci Ruska a Ukrajiny“ na nalezení cesty k ukončení konfliktu. Podle Trumpa si válka vyžádá přibližně 25 tisíc obětí měsíčně a další krveprolití musí skončit.
Podívejte se, jak Ukrajinci v neděli zaútočili na Moskvu:
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