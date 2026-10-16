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Zahraničí

Trump naznačil, že jeho nová mluvčí skončí. Při prvním vystoupení všechny zaskočila

ČTK
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Americký prezident Donald Trump v pátek naznačil, že jeho nová mluvčí Katie Zachariaová ve funkci brzy skončí. Konečné rozhodnutí šéf Bílého domu oznámí později, píše AP.

FILE PHOTO: U.S. President Trump departs the White House in Washington, DC
Archivní foto. Nová tisková mluvčí Bílého domu Katie Zacharia stojí za americkým prezidentem Donaldem Trumpem při jeho odjezdu z Bílého domu ve Washingtonu 13. října 2026.Foto: REUTERS – Kevin Lamarque
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Zachariaová měla svou první tiskovou konferenci v úterý. V první části téměř vše četla z papíru, za což se později stala terčem vtipů na sociálních sítích.

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Média se také zabývala jejími zkušenosti, protože se ukázalo, že není členkou žádné advokátní komory v USA, přestože ji Trump před týdnem při jmenování do funkce výslovně označil za "advokátku".

Bílý dům pak důkaz o její licenci nepředložil a v prohlášení pouze uvedl, že Zachariaová se věnovala mezinárodnímu transakčnímu právu v Číně s veškerým oprávněním.

Ve čtvrtek Zachariaová v rozhovoru s Fox News uvedla, že nesložila americkou advokátní zkoušku a nepokusila se uspět na druhý nebo třetí pokus.

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"Řekl jsem jí: Myslím, že ti bude líp, když budeš šťastná, a nejsem si jistý, jestli v tomhle někdy můžeš být šťastná. Není to nic snadného,“ uvedl v pátek Trump. Poznamenal, že média byla k Zachariaové "velmi nespravedlivá" a že jí řekl, že má skvělý život a rodinu i bez toho, aby byla mluvčí Bílého domu. Své finální rozhodnutí prezident oznámí později.

Na dotaz, kdo by mohl Zachariaovou nahradit, pokud by odešla, Trump odpověděl, že o toto místo by mělo zájem mnoho lidí. "Řekl jsem Katie, že podle mého názoru s ní bylo zacházeno velmi nespravedlivě," prohlásil Trump a poznamenal, že Zachariaová byla "mediálně zmasakrována".

Stanice Fox News s odkazem na zdroj z Bílého domu uvedla, že Zachariaová funkci postupně opouští. Anthony Scaramucci za Trumpova prvního mandátu sloužil jako šéf komunikací pouhých deset dní.

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