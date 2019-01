"Je jedno, jak tomu říkáme, ale bude to," prohlásil Trump v Texasu o zpevnění hranic

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek přicestoval na krátkou inspekci pohraničních oblastí sousedících s Mexikem, kde plánuje vybudovat ochranný ocelový plot blokující nelegální migraci, pašování drog a pronikání zločinců. Návštěvu zahájil v texaském městě McAllen ležícího na hraniční řece Rio Grande, kde se setkal s místními pohraničníky. Region podle agentury AP velmi často vyhledávají migranti z Mexika.

Před odletem z Washingtonu Trump novinářům řekl, že pokud se s demokraty nedohodne na financování plotu, na jehož stavbu žádá v přepočtu téměř 130 miliard korun, nebude váhat s vyhlášením stavu nouze. Takový krok by podle některých expertů byl právně sporný a vedl by k žalobám. Stav nouze lze vyhlásit pouze v případě ohrožení národní bezpečnosti USA, což by Bílý dům obtížně prokazoval.

"Buď vyhrajeme a uděláme kompromis, který je vítězstvím pro všechny, nebo vyhlásím stav nouze," citovala prezidenta americká média. O podobě kompromisu se Trump nezmínil. Na twitteru také oznámil, že kvůli rozpočtové krizi ruší cestu na mezinárodní ekonomické fórum do švýcarského Davosu, kam měl odcestovat 21. ledna.

Texaským pohraničníkům prezident řekl, že pohraniční bariéra, ať už zděná nebo ocelová, zadrží 90 až 95 procent nezákonně proudících migrantů. "Je jedno, jak tomu říkáme, ale bude to," prohlásil o zpevnění hranic.

Od příbuzných amerických pohraničníků, kteří na hranicích zahynuli rukama zločinců, Trump vyslechl emotivní příběhy o rodinných tragédiích, které jsou podle prezidenta přímým důsledkem absence hraničních bariér a nedostatečných federálních zákonů. "Každý, kdo tvrdí, že nepotřebujeme plot, zeď nebo bariéru, obelhává americký lid," řekl prezidentovi jeden z přítomných.

Trump, který na schůzku přišel s bílou kšiltovkou opatřenou nápisem Vraťme Americe její velikost, zopakoval, že náklady nutné pro stavbu nových hraničních opevnění ponese mexická strana, které ovšem podobná tvrzení popírá. "Nikdy jsem neřekl, že od nich dostaneme podepsaný šek," poznamenal šéf Bílého domu. Mexiko prý zeď "několikanásobně" splatí díky nové obchodní smlouvě, kterou Trumpova vláda s jižním sousedem vyjednala.

Spor Trumpa s demokraty o stavbu hraniční zdi vedl k zablokování financí pro čtvrtinu amerických vládních úřadů, které trvá už bezmála tři týdny. Ve Washingtonu se dnes na cestu od odborové centrály AFL-CIO k Bílému domu vydalo několik stovek státních zaměstnanců, kteří hlasitým skandováním dávali najevo nespokojenost se zablokování vládních financí. Stejně jako dalších 800 000 lidí přijdou v pátek v důsledku sporu Trumpa s Kongresem o výplatu.

Republikánský prezident ve čtvrtek na twitteru ze vzniklé krize obvinil demokraty. "Opozičníci a demokraté si jsou vědomi, že musíme mít silnou hraniční ostrahu, ale nechtějí přiznat Trumpovi další z mnoha vítězství," napsal.